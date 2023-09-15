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Сын Месси дебютировал за юниоров «Интер Майами». Но все внимание приковано к его партнеру – почему?

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Старший сын Лео Месси, Тьяго, пошел по стопам отца и дебютировал за команду «Интер Майами», только U12.

После игры в соц сетях появилась фотография Тьяго и его товарищей по команде. Болельщикам она понравилась, но, как ни странно, не из-за Тьяго! Большинство фанатов обратили внимание не на Месси-младшего (слева), а на его партнера, на голове которого была повязка с флагом Гаити.

Слово «zoe» первоначально относилось к членам уличной банды Zoe Pound, базирующейся в Майами. Однако сегодня оно также используется как ласковое слово для обозначения молодых людей из гаитянской диаспоры.

Мальчика зовут Джелове Ташон Ланди, и неудивительно, что он привлекает больше внимания, чем Тьяго. Даже если верить государственным документам, в Майами проживает около 100 тысяч человек гаитянского происхождения. Однако независимые эксперты полагают, что гаитянская диаспора в Майами может превышать 200 тыс. человек.

nolimitwolph: «Зои 🇭🇹»

thebaudjebb: «Горжусь своей Зои».

1804brickk: «Вперед, Зои!»

yopierre: «Мы любим смотреть на это 🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹»

cliffordsparks: «Мне уже нравится ребенок с гаитянским флагом!»

crazyboy_chris: «🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹 мы видим тебя, продолжай шлифовать, заставляй нас гордиться!»

mayabuerger: «Всем нравится твоя повязка на голове 🇭🇹».

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