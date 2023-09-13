Рисует ему более светлое будущее.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил восхищение молодым игроком «Барселоны» Ламином Ямалем. Его впечатлило то, как парень вписался в сборную Испании.

«Он выглядит как звезда. Есть хорошие игроки, а есть звезды. И он в очереди на то, чтобы стать звездой. Я уже говорил это о Винисиусе. Вполне справедливо утверждать, что Ямаль, возможно, обладает большим потенциалом, чем бразилец, и может взлететь на еще большую высоту, чем игрок «Мадрида».

Для Ламина Ямаля международный перерыв выдался успешным. Он вышел в составе сборной Испании на матч против Грузии и стал самым молодым автором гола в истории.

Ямаль, скорее всего, продолжит регулярно играть за «Барсу» и очень хорошо впишется в состав клуба в качестве замены Усмана Дембеле.