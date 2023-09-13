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Президент Ла Лиги Тебас в восхищении от игры Ямаля. Он сравнил игрока с действующей звездой «Мадрида»

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Хавьер Тебас
Футбол Футбол

Рисует ему более светлое будущее.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил восхищение молодым игроком «Барселоны» Ламином Ямалем. Его впечатлило то, как парень вписался в сборную Испании.

«Он выглядит как звезда. Есть хорошие игроки, а есть звезды. И он в очереди на то, чтобы стать звездой. Я уже говорил это о Винисиусе. Вполне справедливо утверждать, что Ямаль, возможно, обладает большим потенциалом, чем бразилец, и может взлететь на еще большую высоту, чем игрок «Мадрида».

Для Ламина Ямаля международный перерыв выдался успешным. Он вышел в составе сборной Испании на матч против Грузии и стал самым молодым автором гола в истории.

Ямаль, скорее всего, продолжит регулярно играть за «Барсу» и очень хорошо впишется в состав клуба в качестве замены Усмана Дембеле.

3 комментария

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Bazilic
Как же пытается примазаться к успехам Барсы. Все хорошее, что происходит в Барселоне - вопреки, а не благодаря Жабе, ой простите, Тебасу
+5
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Flow market Victor Mercedes
Вместо Дембеле нам никто не нужен, лазарет итак всегда полон!
+2
-1
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Rachid
Совсем не нужно такое пристальное внимание к подростку 16 летнему, тем более от Тебаса - главного вредителя Барселоны
Ямалю сейчас нужно спокойно расти, развиваться , пить витамины/правильно питаться/высыпаться и тренироваться:)))
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