Португальские футболисты заняли видное в мировом футболе. Они славятся своим техническим мастерством, креативностью и футбольным интеллектом, неизменно добиваются успехов как на клубном, так и на международном уровне.

От таких знаковых фигур, как Криштиану Роналду и Луиш Фигу, до новых звезд - Бруну Фернандеша и Бернарду Силвы, Португалия породила богатую палитру футбольных талантов.

Давайте взглянем на пятерку лучших португальских футболистов мира прямо сейчас.

Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Криштиану Роналду – один из величайших футболистов всех времен. Пятикратный обладатель Золотого мяча является лучшим бомбардиром в составе национальной сборной, со 123 голами.

Роналду играл за крупнейшие клубы мира: «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Спортинг». Он выиграл почти все, что можно было выиграть, и сделал легендарную карьеру как на клубном, так и на международном уровне.

В феврале этого года Роналду исполнилось 38 лет, и его расцвет уже позади. Но, несмотря на это, он продолжает оставаться весьма эффективным на позиции центрального нападающего в сборной и в своем новом клубе «Аль-Наср».

Рафаэл Леау («Милан»)

Рафаэл Леау – один из сильнейших игроков Португалии. 24-летний футболист выступает за «Милан» и является одним из лидеров атаки. Леау сыграл важную роль в триумфе «россонери» в Серии А в сезоне 2021/22.

Леау – потрясающий нападающий, чьи навыки дриблинга, креативность и голевое чутье выделяют его среди других игроков. Рафаэл забил 16 голов и отдал 15 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах за «Милан» в сезоне 2022/23 и на данный момент является одним из лучших нападающих мира.

Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

Рубен Диаш – один из лучших центральных защитников на данный момент. Получив известность во время выступлений в «Бенфике», Рубен превратился в одного из самых разносторонних защитников на планете под руководством Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Он обладает отличным видением игры и впечатляющей физической формой. Надежность Диаша в обороне помогла «Сити» взять требл в прошлом сезоне.

Диаш стал незаменимым игроком стартового состава как сборной Португалии, так и «Манчестер Сити».

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Бернарду Силва продемонстрировал исключительную универсальность, игровой интеллект и техническое мастерство, он по праву считается одним из лучших полузащитников в мире.

Силва является точным распасовщиком, и, несмотря на недостаточную скорость, он все равно может обходить защитников благодаря своим блестящим навыкам дриблинга.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Бруну Фернандеш - лидер «Манчестер Юнайтед» и широко известен как один из лучших плеймейкеров в мире.

Фернандеш, изобретательный и сообразительный атакующий полузащитник, технические навыки и творческие способности которого очень помогли «Манчестер Юнайтед» в последние сезоны.

Бруну в последнее время демонстрирует отличную форму в сборной Португалии и в «МЮ»: он забил 14 голов и отдал 15 результативных передач в 59 матчах во всех соревнованиях за «красных дьяволов» в сезоне 2022/23.

Фернандеш также забил 17 голов и отдал 16 результативных передач в 59 матчах за национальную команду.