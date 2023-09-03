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Роналду прошел проверку на детекторе лжи – Криштиану предложили обменять все победы в ЛЧ на Кубок мира🏆

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Португалец не обманул при ответе на этот вопрос.

В рамках рекламной кампании известной криптовалютной площадки Криштиану Роналду прошел реальную проверку на детекторе лжи.

Когда Рону предложили обменять все его победы в ЛЧ на Кубок мира, он отказался – прибор показал, что Криш в этот момент говорил правду.

184 комментария

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Slash05
Ответ Muhammad Juraev
Лучше конечно же 3 ЛЧ с голами с метровых оффсайдов, которые видел весь мир 😂😂😂
Как будто Барса не забивала с офсайда? Вспомните матч Барселона Псж 6 1 которую вы считаете классным камбеком.
+63
-17
+46
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ну и правильно: незачем унижаться и радоваться кубку подаренному из жалости и проходить соперника лишь при помощи нарисованных пенок
+97
-53
+44
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Slash05
Ответ Hella black
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Ты начал смотреть футбол с 2022? Просто стыдно читать твой коммент
+38
-7
+31
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Fonbaron
Сравнили. Чм это статус, но с точки зрения спортивного мастерства - это не сравнится с суперконкурентной ЛЧ. В ЛЧ самые сильные игроки, команды, тренера. В сборных вообще нет нормальных тренеров, так как это как пенсия. До дела Босмана наоборот, считалось сборная это квинтэссенция Скилла. Сейчас это конечно далеко не так. ЧИ по качеству уступает даже Европы. Но конечно не по статусу.
+46
-16
+30
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Фанат спорта01
Ответ CopaAmerica
Пока у него были шансы выиграть чм он говорил что кубок мира - его главная мечта, а теперь когда их нет остается врубать заднюю для публики
ну 5лч явно стоят выше одного кубка мира,ладно бы сказали обменять 1на1.
+26
-9
+17
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Роман
Так в ЛЧ сильнейшие игроки выступают. И по силе самый сильный турнир.
Чемпионат мира, да турнир статусный. Но его много кто выигрывал. А так блистать в ЛЧ только Рон мог. Разве что Марадона может сравниться с перфомансом на ЧМ-86.
+31
-16
+15
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CopaAmerica
Пока у него были шансы выиграть чм он говорил что кубок мира - его главная мечта, а теперь когда их нет остается врубать заднюю для публики
+28
-15
+13
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Артём Поддубный
Да никто бы не отказался обменять целых 5 ЛЧ на 1 кубок мира. Тут уж если Месси король футбольного мира, то Роналду король Европы.
+23
-12
+11
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Артём Поддубный
Ответ Hella black
Комментарий скрыт
Прости, но я не знал что Роналду 5 ЛЧ в Саудовской Аравии брал. Спасибо что просвятил🤡.
+12
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+10
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Роман
Ответ Артём Поддубный
Да никто бы не отказался обменять целых 5 ЛЧ на 1 кубок мира. Тут уж если Месси король футбольного мира, то Роналду король Европы.
У Пеле, Марадоны Роналду ни трофеи ни личные награды не вызывали споров.
Чего стоит Месси начиная со времён ЛЧ с Эвребе продолжая Негрейрой и заканчивая ЧМ с рекордным количеством пенок.

Лучший и в ЛЧ должен быть лучшим. А там 7 лет последних только слезы.
Месси не лучший не в мире, да даже не у себя в ЮА.
+14
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Артём Поддубный
Ответ Slash05
Ты начал смотреть футбол с 2022? Просто стыдно читать твой коммент
Та оно само не поняло что написало)
+9
-2
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Ложный Латераль
Даже если ЧМ важнее, зачем менять столько воспоминаний, камбеков, побед, обидных поражений и много эмоций ради одного трофея? У Роналду и так гиперуспешная карьера. Трофей со сборной есть. Ждём в будущем тренера-Роналду)
+9
-3
+6
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Бьорн Дэли
Ответ Ложный Латераль
Факты в студию,пожалуйста.
Пост в инстаграм от 11.12.2022.
Там кринж прямым текстом говорит:
ЧМ - самая большая мечта, я бы все отдал ради того, что бы поставить Португалию на самое высокое место в истории.

Вы не знаете соц.сети своего кумира?)
+10
-4
+6
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Бьорн Дэли
Ответ Haman
Сейчас победа на ЧЕ, когда там стало 24 команды и плей-офф играется с 1/8 финала, в принципе мало, чем уступает Миру в представительности. Да нет двух очень серьезных оппонентов в лице Бразилии и Аргентины, но зато все Европейские топы туда отбираются. Да, Рон пропустил финал Евро-2016, но зато он сделал многое, чтобы Португалия туда попала. Поэтому ему ли быть в печали из-за отсутствия победы на Мире, при наличии победы на Евро в «обновленном формате».
Да, Евро с Польшей в 1/4 и Уэльсом в 1/2 это мегасложный турнир🤣
Еще сложнее выйти из группы с 3 места без единой победы.
Нереальная силища турнира🤣
+7
-1
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Александр Болотнов
Ответ Hella black
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аж печально за человека ,который оформил этот коммент
+5
-1
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Поток сознания
Ответ Azat Tezekbaev
Как ЧМ может уступать по качеству чемпионату европы, если на ЧМ участвуют сильнейшие сборные из Европы? Или на ЧМ запрещают играть по европейски? И если с точки зрения спортивного мастерства ЧМ это дно, то почему у Роналду 0 + 0 за целых 5 ЧМ?
"Как ЧМ может уступать по качеству чемпионату европы, если на ЧМ участвуют сильнейшие сборные из Европы?"

Очень просто. За сильнейшими сборными Европы, которые участвуют на ЧМ и ЧЕ, идут следующие, которые на ЧМ не попадают из-за ограниченного кол-ва квот. Эти сборные в совокупности сильнее остальных участников ЧМ. Конечно, есть гранды вроде Бразилии и Аргентины, но они не компенсируют огромное количество шлака из Азии и Африки, которые просаживают средний уровень.
+4
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Cristiano Ronaldo
Надо было задать вопрос: „Делал ли ты когда-нибудь пластическую операцию?”
+4
-1
+3
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Геннадий Тимченко
Ответ Slash05
А как же рекорды Лч?
рекорд пешего в плей-офф ЛЧ - нигде, кроме Барсы не смог ни забить, ни дать голевой пас. зато продолжает третий год брать с Барсы оброк, из-за которого идёт существенное сокращение бюджетов молодежных и детских команд🤢
+3
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Фанат спорта01
Ответ Бьорн Дэли
Никакие ЛЧ, хоть 5, хоть 25 не валялись рядом с ЧМ. Яркие примеры: У Марадоны нет лч, но есть ЧМ, а у Хенто 6 ЛЧ, у Ди Стефано 5, но они по величию даже не близко. У Мальдини 5 ЛЧ, но он всегда котируется ниже Чемпиона Мира Беккенбауэра. У Зубастика 0 ЛЧ, но 2 ЧМ, и назови из современных девяток с 5 ЛЧ или 4 ЛЧ кто хотя бы близко к нему? Таких нет. У Бензема 5 ЛЧ, но наврят ли кто то будет в здравом уме его сравнивать с РоналдО.
и чё дальше?
Гризманн более великий чем Бензема?
у Гризмана есть ЧМ.
Роналдо более великий чем Бензема потому что как игрок был лучше.
Дембеле более великий чем Модрич ведь у него есть ЧМ?
ЧМ выиграли более 300 разных футболистов а 5ЛЧ(КЕЧ) только 13футболистов.
а Марадона просто распиарен из-за одного турнира где он сыграл классно.
к Пеле тоже не был так гениален как любят говорить.
в 1958-м лучшим игроком признан Диди,1962-гарринча,1966-Чарльтон,1970-его признали только за заслуги хотя сыграл не сказать что круто плей-офф забил только 1гол.
+4
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Someone from Internet
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Есть шанс в 2026 в Северной Америке
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Slash05
Ответ Hella black
Тогда Королём Европы должен считаться Пако Генто ! У него 6 побед в ЛЧ как на счёт этого 🤡 ?
А как же рекорды Лч?
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Anton Kortenko
Ответ Бьорн Дэли
А причем тут Гетце? Берите близких игроков по величию и значимости и посмотрите как влияет ЧМ: Марадона и Платини Беккенбауэр и Мальдини Пеле и Кройфф И тд. Все, у кого ЧМ, котируются выше.
Кройфф и без ЧМ котируется. и с Пеле никогда не сравнивали его напрямую. а вот с Гердом Мюллером - да. и у того есть победа на ЧМ.
+3
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Muhammad Juraev
Ответ Андрей Евсеенко
Из оффсайда многие команды забивали и теряли трофеи были и тогда ВАР не было. Но как с ВАР допустили столько пенок, не пересматривая ни одного момента на повторах, в пользу одной команды на турнире, который проводится раз в 4 года? Могли бы не прерывать европейские лиги и просто подарить ему кубок, назначить лучшим игроком турнира и переписать рекорды, будто он забил больше всех на групповом этапе, в одном матче, в плей-офф и отдельно в финале
Ахахахахахах
Да там весь мир видел оффсайды, но почему-то судьи, которые уходили с мешками от Реала не увидели 😂
И какой пенальти на ЧМ был левый?
Официально левым назвали пенальти Ранальду, когда он нырял)
+10
-8
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MustangGT
Ответ Fonbaron
Сравнили. Чм это статус, но с точки зрения спортивного мастерства - это не сравнится с суперконкурентной ЛЧ. В ЛЧ самые сильные игроки, команды, тренера. В сборных вообще нет нормальных тренеров, так как это как пенсия. До дела Босмана наоборот, считалось сборная это квинтэссенция Скилла. Сейчас это конечно далеко не так. ЧИ по качеству уступает даже Европы. Но конечно не по статусу.
Это дано понять только знатокам футбола. В секте таковых не наблюдается!
+3
-1
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MustangGT
Ответ Muhammad Juraev
Лучше конечно же 3 ЛЧ с голами с метровых оффсайдов, которые видел весь мир 😂😂😂
Какая печаль, понимаешь, что голы засчитывают судьи, а не "весь мир!
+3
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