184 комментария

Португалец не обманул при ответе на этот вопрос.

В рамках рекламной кампании известной криптовалютной площадки Криштиану Роналду прошел реальную проверку на детекторе лжи.

Когда Рону предложили обменять все его победы в ЛЧ на Кубок мира, он отказался – прибор показал, что Криш в этот момент говорил правду.