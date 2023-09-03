184 комментария

Роналду прошел проверку на детекторе лжи – Криштиану предложили обменять все победы в ЛЧ на Кубок мира🏆
Португалец не обманул при ответе на этот вопрос.
В рамках рекламной кампании известной криптовалютной площадки Криштиану Роналду прошел реальную проверку на детекторе лжи.
Когда Рону предложили обменять все его победы в ЛЧ на Кубок мира, он отказался – прибор показал, что Криш в этот момент говорил правду.
Чемпионат мира, да турнир статусный. Но его много кто выигрывал. А так блистать в ЛЧ только Рон мог. Разве что Марадона может сравниться с перфомансом на ЧМ-86.
Чего стоит Месси начиная со времён ЛЧ с Эвребе продолжая Негрейрой и заканчивая ЧМ с рекордным количеством пенок.
Лучший и в ЛЧ должен быть лучшим. А там 7 лет последних только слезы.
Месси не лучший не в мире, да даже не у себя в ЮА.
Там кринж прямым текстом говорит:
ЧМ - самая большая мечта, я бы все отдал ради того, что бы поставить Португалию на самое высокое место в истории.
Вы не знаете соц.сети своего кумира?)
Еще сложнее выйти из группы с 3 места без единой победы.
Нереальная силища турнира🤣
Очень просто. За сильнейшими сборными Европы, которые участвуют на ЧМ и ЧЕ, идут следующие, которые на ЧМ не попадают из-за ограниченного кол-ва квот. Эти сборные в совокупности сильнее остальных участников ЧМ. Конечно, есть гранды вроде Бразилии и Аргентины, но они не компенсируют огромное количество шлака из Азии и Африки, которые просаживают средний уровень.
Гризманн более великий чем Бензема?
у Гризмана есть ЧМ.
Роналдо более великий чем Бензема потому что как игрок был лучше.
Дембеле более великий чем Модрич ведь у него есть ЧМ?
ЧМ выиграли более 300 разных футболистов а 5ЛЧ(КЕЧ) только 13футболистов.
а Марадона просто распиарен из-за одного турнира где он сыграл классно.
к Пеле тоже не был так гениален как любят говорить.
в 1958-м лучшим игроком признан Диди,1962-гарринча,1966-Чарльтон,1970-его признали только за заслуги хотя сыграл не сказать что круто плей-офф забил только 1гол.
Да там весь мир видел оффсайды, но почему-то судьи, которые уходили с мешками от Реала не увидели 😂
И какой пенальти на ЧМ был левый?
Официально левым назвали пенальти Ранальду, когда он нырял)