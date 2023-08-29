7 комментариев

Люк Шоу получил мышечное повреждение, он может пропустить до трех месяцев. «Манчестер Юнайтед» хочет найти замену травмированному защитнику. По данным Кристиана Фалька из Bild, «дьяволы» нацелились на Маркоса Алонсо.

Как сообщает Mundo Deportivo, «МЮ» заинтересован в краткосрочной аренде испанца до января.

Но сам Маркос хочет остаться в «Барселоне» и не собирается возвращаться в Премьер-лигу, пишет Луис Рохо из Marca.

По сведениям журналиста, Алонсо не видит смысла в таком переходе. Защитник уверен, что после ухода Альбы у него появится больше шансов проявить себя. Он намерен остаться в «блаугране» еще минимум на сезон – летом 2024 года заканчивается его соглашение с каталонцами.

Как пишет Рохо, испанец получил от «Юнайтед» предложение о контракте на два года. После аренды он мог остаться с «дьяволами», к этому моменту его соглашение с «блауграной» закончится. Но защитник это предложение отверг.

Помимо Алонсо «МЮ» также проявляет интерес к Марку Кукурелье и Серхио Регилону, пишет Bild.

За «Барсу» левый защитник провел всего один матч в новом сезоне Ла Лиги. В минувшей кампании он принял участие в 37-ми играх, в которых забил 3 гола.

Как считаете, правильное ли решение принял Алонсо?