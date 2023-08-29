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Сообщается, что «МЮ» предложил Алонсо контракт на 2 года. Известно, как на этот трансфер смотрит сам Маркос

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Люк Шоу получил мышечное повреждение, он может пропустить до трех месяцев. «Манчестер Юнайтед» хочет найти замену травмированному защитнику. По данным Кристиана Фалька из Bild, «дьяволы» нацелились на Маркоса Алонсо.

Как сообщает Mundo Deportivo, «МЮ» заинтересован в краткосрочной аренде испанца до января. 

Но сам Маркос хочет остаться в «Барселоне» и не собирается возвращаться в Премьер-лигу, пишет Луис Рохо из Marca.

По сведениям журналиста, Алонсо не видит смысла в таком переходе. Защитник уверен, что после ухода Альбы у него появится больше шансов проявить себя. Он намерен остаться в «блаугране» еще минимум на сезон – летом 2024 года заканчивается его соглашение с каталонцами.

Как пишет Рохо, испанец получил от «Юнайтед» предложение о контракте на два года. После аренды он мог остаться с «дьяволами», к этому моменту его соглашение с «блауграной» закончится. Но защитник это предложение отверг.

Помимо Алонсо «МЮ» также проявляет интерес к Марку Кукурелье и Серхио Регилону, пишет Bild.

За «Барсу» левый защитник провел всего один матч в новом сезоне Ла Лиги. В минувшей кампании он принял участие в 37-ми играх, в которых забил 3 гола.

Как считаете, правильное ли решение принял Алонсо?

7 комментариев

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Тухель
Ответ Данила Макаров
Вот любопытно мне Как так получается, приходит игрок один сезон играет на топ уровне так как хочет Барса и так как надо Барсе Начинается второй сезон этот игрок скатывается и плохо играет Вот поступают предложения по Алонсо, видимо хорошее А сам он уходить не хочет Странно, хочет стать таким же кровососом, как Лангле? Зачем? Сам Маркос не понимает что сейчас играет убого? Но и продовать его нельзя, так как останется один Бальде и не дай бог он не сможет играть, тогда что Потому что пусть пока остается, а потом на выход
Какой то бред.
1 Везде пишут что Хави доволен Алонсо и никакой критики нигде не видно. А что несут фанаты на это наплевать, Торреса тоже все лето выгоняли из клуба, а на старте сезона он очень полезен пусть и с банки.
2 Он цыган чтобы на пол года ехать в Манчестер, а потом возвращаться в Барсу. На кой черт ему это нужно? Ему никто в МЮ контракт не даст. Его берут как затычку. Лучше уж быть затычкой на родине, где ты уже год и жизнь обустроил, чем ездить туда сюда без плюсов по деньгам непонятно ради чего.
+3
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+3
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rusichi
Маркос-капитальный профи. Все качества футболиста налицо. В атаке лучше чем в обороне. Недостаток. Играет по настроению.
+2
0
+2
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Чёрный тюльпан
Тальяфико брать нужно за 6 млн., коль Лион согласен. Это копейки, чем брать списанного Алонсо, который в обороне проходной двор организует похлеще имеющегося Дало, лавочника из Тоттенхэма или пуделя рентбойского, за которого им хватает ещё наглости денег просить, чтобы это недоразумение на пару месяцев Шо подменило. Хотя я думаю, что Маласиа к октябрю готов уже будет, потом буквально на месяц хватит Кукурельи.
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Данила Макаров
Ответ Тухель
Какой то бред. 1 Везде пишут что Хави доволен Алонсо и никакой критики нигде не видно. А что несут фанаты на это наплевать, Торреса тоже все лето выгоняли из клуба, а на старте сезона он очень полезен пусть и с банки. 2 Он цыган чтобы на пол года ехать в Манчестер, а потом возвращаться в Барсу. На кой черт ему это нужно? Ему никто в МЮ контракт не даст. Его берут как затычку. Лучше уж быть затычкой на родине, где ты уже год и жизнь обустроил, чем ездить туда сюда без плюсов по деньгам непонятно ради чего.
А ты сам то его матч против Вилльереала видел?
Посмотри и поймешь почему я про него так говорю
Про Роберто тоде самое
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Владислав Романов
Ответ Данила Макаров
Вот любопытно мне Как так получается, приходит игрок один сезон играет на топ уровне так как хочет Барса и так как надо Барсе Начинается второй сезон этот игрок скатывается и плохо играет Вот поступают предложения по Алонсо, видимо хорошее А сам он уходить не хочет Странно, хочет стать таким же кровососом, как Лангле? Зачем? Сам Маркос не понимает что сейчас играет убого? Но и продовать его нельзя, так как останется один Бальде и не дай бог он не сможет играть, тогда что Потому что пусть пока остается, а потом на выход
3 тура сыграли всего, о чем вы говорите, игроки тяжело вкатываются в сезон и травмируются из за зимнего ЧМ. Алонсо хороший лотераль, с шикарной левой.
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Данила Макаров
Ответ Владислав Романов
3 тура сыграли всего, о чем вы говорите, игроки тяжело вкатываются в сезон и травмируются из за зимнего ЧМ. Алонсо хороший лотераль, с шикарной левой.
Так блин предсезонка была
Там тоже он был плох
Нечего не было видно от вашего хорошего латераля с шикарной левой
Он был тм когда то
Ты наверное застрял в сезоне 19/20 или гле то там
Сейчас Алонсо не уровень Барсы
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