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«Проект Мбаппе». Виктор Осимхен круто подколол отца малыша, с которым фотографировался😅😅😅

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А что, а вдруг?

В сети завирусилось видео с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном. Ролик был снят на парковке, куда болельщик неаполитанцев пришел со своим сыном, одетым в цвета «Наполи».

Когда нападающий взял малыша на руки, он назвал его «Проектом Мбаппе» и обратился к отцу мальчугана.

Что ж, если в будущем этот паренек выйдет на поле, это видео будет особенно ценно😅

Осимхен забил больше всех среди игроков топ-5 лиг в 2023 году. На втором месте форвард «Баварии» Харри Кейн, ранее выступавший за «Тоттенхэм» (18 голов), затем идут Эрлинг Холанд, Александр Ляказетт (по 17 мячей) и Килиан Мбаппе (16).

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