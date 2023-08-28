18 комментариев

Гаспачо
Блог

«Ты говоришь безумные вещи». Экс-форвард «Ливерпуля» и Англии сравнил Роналду и Месси

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Интер Майами Интер Майами
Питер Крауч Питер Крауч
Лионель Месси Лионель Месси
Реал Мадрид Реал Мадрид
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Ювентус Ювентус
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Бескомпромиссный ответ.

Питер Крауч сказал свое слово в давнем споре, который, вероятно, будет тревожить умы людей долгие годы: Криштиану Роналду или Лионель Месси.

Эти двое уже не играют на одном континенте. Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, но его годы в «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе» и удивительные матчи в футболке сборной Португалии навсегда останутся в сердцах фанатов. Тем временем Месси перебрался в «Интер Майами» после двух не самых радостных лет в «ПСЖ». Аргентинец завоевал все возможные трофеи за почти 17 лет в «Барселоне», а прошедшей зимой он выиграл чемпионат мира со сборной. Оба за свою карьеру забили более 800 голов, и, несомненно, их можно по праву назвать величайшими игроками своего времени.

Сейчас их имена вновь во всех заголовках: Лео творит чудеса в команде Бекхэма, а Криш недавно оформил уже третий хет-трик на Ближнем Востоке. И в связи с этим в сети вновь всплыли слова Питера Крауча об этих двоих.

Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» уверен, что только один из них заслужил право считаться великим футболистом.

 

«Я не знаю, следует ли мне говорить это или нет. Я чувствую, что если в ответ на этот вопрос вы говорите «Роналду», вы не очень хорошо разбираетесь в футболе», — сказал Крауч в своем подкасте That Peter Crouch в конце прошлого года.

Крис Старк, соведущий подкаста, ответил: «Ты сказал безумную вещь. Это должно было оскорбить многих людей!»

Бывший игрок сборной Англии ответил: «Я думаю, что Роналду невероятен, просто невероятен. Но я смотрю немного свысока на тех, кто говорит «Роналду».

Теперь вы знаете, чье имя вам не стоит упоминать, если вам выпадет шанс поговорить с Питером на эту тему.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Этот спор такой беспонтовый ,уже 90% топ футолиистов и тренеров ответили Месси,статистика ответила Месси ,титулы ответили Месси ,ЧМ ответил Месси ,у меня есть знакомые ,оголтелые фанаты Роналду ,но даже они в последнее время признали , что Месси в космосе от Роналду ,разница между ними ,как небо и земля ,это как сравнить умный дом и чайник пусть даже лучшей фирмы !
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Bolatbek Sarmanov
Мое мнение Роналду лучший
Но только подавляющее число авторитетных специалистов и великих игроков прошлого, а также настоящего, признают Лео Месси величайшии футболистом.🐐🇦🇷
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denisques
Ответ Bolatbek Sarmanov
Мое мнение Роналду лучший
Лучший по рекламе шампуня, бесспорно
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Факт. Многие фанаты Роналду попросту не разбираются в футболе. Они выбирают Кришти из-за политики, красоты, количества подписчиков, кубиков на прессе. Бред, конечно. По футбольным качествам Роналду уступает Роналдиньо, Зидану, Роналдо, Кройфу, Марадоне, а Месси и Пеле вообще в космосе по сравнению с ним. Благодаря своему футбольному долголетию он набил хорошую статистику, но какова ее цена, если у него 0 результативных действии в плей-офф главного футбольного турнира в истории?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фаррух Касимов
Ответ yakup myradow
роналдо лучший потаму что его трудо любие многих заставил за ним следить упорства и труд все перетруд (ни кто не спорит про его золотие мячи а над золотимы мясами месси спорит)
никто не завидует у кого 5 ЗМ,а завидуют тому у кого 8 ЗМ поэтому и споры.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
"Но я смотрю немного свысока..."

Этот трехметровый тип кое-что понимает в юморе)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ Bolatbek Sarmanov
Мое мнение Роналду лучший
Ну всё, вопрос решен тогда)
Боталбек сказал свое мнение, обос… другого)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ yakup myradow
роналдо лучший потаму что его трудо любие многих заставил за ним следить упорства и труд все перетруд (ни кто не спорит про его золотие мячи а над золотимы мясами месси спорит)
2013 - Рибери(все понятно)
2014 - Нойер(Роналду на ЧМ не вышел из группы с Ганой и США, а Нойер стал чемпионом мира, деклассировав Кришти на пути)
2016 - Гризманн(Был лучше Роналу что на Евро, что в ЛЧ)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Лео Месси единственный гений в мировом футболе из действующих игроков. G. O. A. T. 🐐🇦🇷
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Месси однозначно лучший, да Роналду топ не спорю, хорошо берет физикой и голевым чутьём, но Месси реально вундеркинд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joshua Morgenstern
Ответ Игорь Климов
Лео Месси единственный гений в мировом футболе из действующих игроков. G. O. A. T. 🐐🇦🇷
Не только из действующих.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bolatbek Sarmanov
Мое мнение Роналду лучший
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Ответ Bolatbek Sarmanov
Мое мнение Роналду лучший
Мог и не писать, по нику и так понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Tulenev
Ответ Bolatbek Sarmanov
Мое мнение Роналду лучший
Спасибо! Ваше мнение учтено! Пишите ещё, для нас это очень важно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий