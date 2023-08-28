18 комментариев

Бескомпромиссный ответ.

Питер Крауч сказал свое слово в давнем споре, который, вероятно, будет тревожить умы людей долгие годы: Криштиану Роналду или Лионель Месси.

Эти двое уже не играют на одном континенте. Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, но его годы в «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе» и удивительные матчи в футболке сборной Португалии навсегда останутся в сердцах фанатов. Тем временем Месси перебрался в «Интер Майами» после двух не самых радостных лет в «ПСЖ». Аргентинец завоевал все возможные трофеи за почти 17 лет в «Барселоне», а прошедшей зимой он выиграл чемпионат мира со сборной. Оба за свою карьеру забили более 800 голов, и, несомненно, их можно по праву назвать величайшими игроками своего времени.

Сейчас их имена вновь во всех заголовках: Лео творит чудеса в команде Бекхэма, а Криш недавно оформил уже третий хет-трик на Ближнем Востоке. И в связи с этим в сети вновь всплыли слова Питера Крауча об этих двоих.

Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» уверен, что только один из них заслужил право считаться великим футболистом.

«Я не знаю, следует ли мне говорить это или нет. Я чувствую, что если в ответ на этот вопрос вы говорите «Роналду», вы не очень хорошо разбираетесь в футболе», — сказал Крауч в своем подкасте That Peter Crouch в конце прошлого года.

Крис Старк, соведущий подкаста, ответил: «Ты сказал безумную вещь. Это должно было оскорбить многих людей!»

Бывший игрок сборной Англии ответил: «Я думаю, что Роналду невероятен, просто невероятен. Но я смотрю немного свысока на тех, кто говорит «Роналду».

Теперь вы знаете, чье имя вам не стоит упоминать, если вам выпадет шанс поговорить с Питером на эту тему.