Гаспачо
Блог

Месси продолжает покорять Америку. Первый матч МЛС с его участием показали на Таймс-сквер

Интер Майами Интер Майами
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Жорди Альба Жорди Альба
МЛС МЛС
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Реакция на его гол 😍

Этим летом Хорхе и Хосе Мас вместе с Дэвидом Бекхэмом совершили невероятное — привезли легендарное каталонское трио в составе Месси, Бускетса и Альбы в «Интер Майами».

Лео сразу же взялся за дело и при поддержке своих товарищей помог команде завоевать первый трофей в своей истории — Кубок лиг. Теперь же возобновился сезон МЛС, и аргентинец сразу же начал показывать свое мастерство и там. В первом матче американского чемпионата против нью-йоркского «Ред Булла» Месси смог отличиться голом после удивительного паса Альбы через себя.

За этим голом наблюдали в самом популярном месте Нью-Йорка — Таймс-сквер. МЛС, рассчитывая привлечь все больше людей в мир футбола, транслировала на огромном экране первый матч «Интер Майами» новой эры. И реакция фанатов на гол Лео в ворота нью-йоркской команды говорит сама за себя.

Сотни людей собрались на главной площади, чтобы посмотреть на дебют победителя чемпиона мира.

И Лео не оставил их разочарованными. 

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Величайший! 🐐🇦🇷
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovid Mirzoev
G.O.A.T 💪
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Хубиев
Месси даже когда на пустые забивает делает это шедеврально. Какая передача Месси..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Кого-то на Таймс-сквер показывают,а кого-то на ферме по выращиванию верблюдов 🐫
Почувствуй разницу 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий