Реакция на его гол 😍

Этим летом Хорхе и Хосе Мас вместе с Дэвидом Бекхэмом совершили невероятное — привезли легендарное каталонское трио в составе Месси, Бускетса и Альбы в «Интер Майами».

Лео сразу же взялся за дело и при поддержке своих товарищей помог команде завоевать первый трофей в своей истории — Кубок лиг. Теперь же возобновился сезон МЛС, и аргентинец сразу же начал показывать свое мастерство и там. В первом матче американского чемпионата против нью-йоркского «Ред Булла» Месси смог отличиться голом после удивительного паса Альбы через себя.

За этим голом наблюдали в самом популярном месте Нью-Йорка — Таймс-сквер. МЛС, рассчитывая привлечь все больше людей в мир футбола, транслировала на огромном экране первый матч «Интер Майами» новой эры. И реакция фанатов на гол Лео в ворота нью-йоркской команды говорит сама за себя.

Сотни людей собрались на главной площади, чтобы посмотреть на дебют победителя чемпиона мира.

И Лео не оставил их разочарованными.