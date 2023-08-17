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Дембеле во всем копирует Неймара. Фанат «Барсы» заметил курьезную закономерность

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Усман Дембеле взял в «ПСЖ» десятый номер, что сегодня подтвердил французский клуб. Болельщик «Барселоны» заметил любопытную закономерность: Дембеле перешел в «Барсу», чтобы заменить Неймара, затем он перешел в «ПСЖ» с этой же целью, и в обоих случаях он забирает его игровой номер.

Действительно, когда француз прибыл на «Камп Ноу» в 2017 году, он унаследовал 11-й номер Неймара. После перехода в «ПСЖ» Дембеле получил футболку с номером 23, но долго в ней не задержался. Сразу после того, как Неймар официально уехал из «Парижа» в Саудовскую Аравию, Дембеле получил номер 10.

Пытается ли он подражать Неймару или это просто совпадение?

3 комментария

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Rachid
Дембель только старые номера наследует от Неймара и то чисто по совпадению обстоятельств, а закончит карьеру футболиста в парижском лазарете, играя в приставку, заедая чипсами и запивая кока-колой - потому что он хитромудрый хрусталь и нехороший человек:)))))))))
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ЧИКО
Вот и карьеру Неймара тоже скоро унаследует…
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