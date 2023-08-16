Давиде Фраттези завершил переход из «Сассуоло» в «Интер».

Миланцы объявили об аренде полузащитника. Они будут обязаны выкупить футболиста по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» в результате трансфера получит 26-27 млн евро.

В Серии А в сезоне-2022/23 Фраттези провел 36 матчей и забил 7 голов.

У Давиде есть красавица сестра, внимание на которую сразу же обратили фанаты «нерадзурри».