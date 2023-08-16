У «Интера» перспективный новичок, но фанаты больше рады не ему, а его звездной сестре - Чиаре Фраттези😍😍😍
Давиде Фраттези завершил переход из «Сассуоло» в «Интер».
Миланцы объявили об аренде полузащитника. Они будут обязаны выкупить футболиста по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что «Сассуоло» в результате трансфера получит 26-27 млн евро.
В Серии А в сезоне-2022/23 Фраттези провел 36 матчей и забил 7 голов.
У Давиде есть красавица сестра, внимание на которую сразу же обратили фанаты «нерадзурри».
3 комментария