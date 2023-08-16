Гаспачо
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У «Интера» перспективный новичок, но фанаты больше рады не ему, а его звездной сестре - Чиаре Фраттези😍😍😍

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Давиде Фраттези завершил переход из «Сассуоло» в «Интер».

Миланцы объявили об аренде полузащитника. Они будут обязаны выкупить футболиста по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» в результате трансфера получит 26-27 млн евро.

В Серии А в сезоне-2022/23 Фраттези провел 36 матчей и забил 7 голов.

У Давиде есть красавица сестра, внимание на которую сразу же обратили фанаты «нерадзурри».

3 комментария

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Balt
Если бы не накачанные губы, то ОК. Да когда ж уже девки поймут что это выглядит неестественно и странно? )
+6
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Korby
SILF
+1
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Дмитрий Андреев
Очень симпатичное лицо, аккуратные сиськи, а не вымя, приятные глаза. Но губы(((
+1
-1
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