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Одна деталь, которая добавилась к фирменному празднованию голов Криштиану Роналду в новом клубе

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Все благодаря Алексу Теллесу.

В среду португальский форвард забил единственный гол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов. Роналду реализовал пенальти на 75-й минуте, а затем исполнил свое фирменное Siuu. Вот только на этот раз в объектив попала еще одна деталь празднования - в момент прыжка экс-партнер Роналду по «МЮ» дополнил экспозицию изображением фотографа.

Эпично вышло.

«Аль-Наср», таким образом, вышел в финал турнира. 38-летний футболист отметился голом в четвертой игре подряд. Ранее он забил «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».

4 комментария

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Григорий Шишин
И это в 38 лет!

(сарказм..) 😂
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WilliamsSmile
ИнстаЛига прям
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DecardShow
Португалец7 является настоящим культовым героем нашего времени
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нелюбитель футбола
Он что-то ещё умеет на поле?.. Хе..
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