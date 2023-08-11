Все благодаря Алексу Теллесу.

В среду португальский форвард забил единственный гол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов. Роналду реализовал пенальти на 75-й минуте, а затем исполнил свое фирменное Siuu. Вот только на этот раз в объектив попала еще одна деталь празднования - в момент прыжка экс-партнер Роналду по «МЮ» дополнил экспозицию изображением фотографа.

Эпично вышло.

«Аль-Наср», таким образом, вышел в финал турнира. 38-летний футболист отметился голом в четвертой игре подряд. Ранее он забил «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».