🧳 «Атлетико» может отправить Феликса на год в «Аль-Хилаль». Игрок сомневается, потому что мечтает о «Барсе»
«Атлетико Мадрид» может отпустить Жоау Феликса в Саудовскую Аравию.
Речь идет об «Аль-Хилале», которому не удалось подписать Килиана Мбаппе. Саудовский клуб по-прежнему хочет молодого звездного игрока в нападение, поэтому рассматривает вариант с португальцем.
Фабрицио Романо предполагает, что «Аль-Хилаль» предложит «Атлетико» годовую аренду игрока. Феликс тоже не против покинуть «Мадрид». Тем не менее, саудовцам придется раскошелиться - аренда будет стоить клубу в €15 млн.
Инсайдер добавил, что «Атлетико» уже отклонил одно предложение - приоритетом остается продажа Жоау. Игрок мечтает перейти в «Барсу» и считает, что отъезд в Саудовскую Аравию может быть только на правах аренды.
На данный момент очевидно лишь то, что Феликс не останется в «Атлетико Мадрид».
3 комментария