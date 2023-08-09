«Атлетико Мадрид» может отпустить Жоау Феликса в Саудовскую Аравию.

Речь идет об «Аль-Хилале», которому не удалось подписать Килиана Мбаппе. Саудовский клуб по-прежнему хочет молодого звездного игрока в нападение, поэтому рассматривает вариант с португальцем.

Фабрицио Романо предполагает, что «Аль-Хилаль» предложит «Атлетико» годовую аренду игрока. Феликс тоже не против покинуть «Мадрид». Тем не менее, саудовцам придется раскошелиться - аренда будет стоить клубу в €15 млн.

Инсайдер добавил, что «Атлетико» уже отклонил одно предложение - приоритетом остается продажа Жоау. Игрок мечтает перейти в «Барсу» и считает, что отъезд в Саудовскую Аравию может быть только на правах аренды.

На данный момент очевидно лишь то, что Феликс не останется в «Атлетико Мадрид».