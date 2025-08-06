🎥 «Обычно мы не так серьезны». Джоб Беллингем рассказал, какой совет получил от Джуда после перехода в «Боруссию»

Совсем скоро стартует немецкий футбольный сезон, для дортмундской «Боруссии» первой встречей новой кампании станет игра Кубка Германии, где подопечных Нико Ковача будет ждать «Рот-Вайсс Эссен».

Джоб Беллингем впервые сыграет за «шмелей» в рамках внутреннего турнира. Похоже, первое время англичанину не избежать вопросов о старшем брате, с которым его точно будут сравнивать.

Беллингем-младший держится хорошо, с улыбкой рассказал, какой совет получил от Джуда:

«Я, честно говоря, не могу вспомнить его первую реакцию. Но я помню, как сказал ему, он был одним из первых, кому я позвонил, как только я узнал, что перейду в «Дортмунд». Я был в «Сент-Джорджес Парке» со сборной Англии, готовился к молодежному Евро, куда я в конечном итоге не поехал.

Так вот я позвонил ему, он сказал, что невероятно гордится. Он много улыбался и смеялся, но на самом деле ему нечего было сказать, кроме как «прими это». Он повторяет это всегда, когда мы говорим, наши разговоры обычно не особо серьезные!

Да, он советует открыться всему, ведь этот клуб такой большой и самобытный, здесь есть много всего замечательного – если всему этому открыться и принять, то я переживу незабываемый опыт».

Как вам совет от старшего брата?

