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Пирс Морган продолжает «топить» за Роналду: журналист назвал «позором» переход Месси в МЛС

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Британский телеведущий и ярый фанат Криштиану Роналду Пирс Морган в очередной раз бросил камень в огород Лионеля Месси. Он заявил, что аргентинец променял футбол на «соккер» (soccer) и назвал его переход в «Интер Майами» позором.

Все началось с того, что Морган опубликовал в Твиттере видео, на котором Криштиану Роналду забил гол, сравняв счет в матче между «Аль-Насром» и «Замалеком», и тем самым помог своей команде остаться на плаву в Арабском клубном кубке чемпионов.

Когда другой журналист ответил на твит гифкой празднования Лионеля Месси в «Интер Майами», Морган остался недоволен и тоже не замедлил с ответом.

6 комментариев

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Чёт после ЧМ, и Пирса Морган и персофаны Роналду как то не могут прийти в себя...

У них какая то психологическая травма или что то вроде?:)
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+8
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Не удивлюсь, если Рюналду вычисляет зарплату за хейт Месси.
Так как у этого Рюналду комплексы к Месси.
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Ответ Отец Абду
Чёт после ЧМ, и Пирса Морган и персофаны Роналду как то не могут прийти в себя... У них какая то психологическая травма или что то вроде?:)
Конечно)
Ведь звание Чемпиона Мира делает Месси официально величайшим, а роналду проигравшим.
Теперь роналду даже не второй ибо без ЧМ он никого из тройки Месси, Пеле, Марадона исторически не подвинет.
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Очередной транш получил.
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