Британский телеведущий и ярый фанат Криштиану Роналду Пирс Морган в очередной раз бросил камень в огород Лионеля Месси. Он заявил, что аргентинец променял футбол на «соккер» (soccer) и назвал его переход в «Интер Майами» позором.

Все началось с того, что Морган опубликовал в Твиттере видео, на котором Криштиану Роналду забил гол, сравняв счет в матче между «Аль-Насром» и «Замалеком», и тем самым помог своей команде остаться на плаву в Арабском клубном кубке чемпионов.

Когда другой журналист ответил на твит гифкой празднования Лионеля Месси в «Интер Майами», Морган остался недоволен и тоже не замедлил с ответом.