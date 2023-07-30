Гаспачо
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🤔 Думаете, что Саудовская Аравия разбрасывается деньгами? Тогда посмотрите таблицу расходов лиг на трансферы - удивитесь

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Ла Лига Ла Лига
Арда Гюлер Арда Гюлер
Футбол Футбол

Саудовская Аравия - центр внимания футбольного мира этого лета.

Нет смысла напоминать - почему. Мы увидели, что с помощью денег можно создать сильную лигу абсолютно везде, но давайте изучим, так ли все категорично, как пишут британские таблоиды.

Если мы изучим отчет Transfermarkt, то увидим, что саудовские клубы потратили суммарно лишь €300,6 млн, что даже близко не приближает их к расходам команд АПЛ.

Ситуацию мог бы изменить переезд Килиана Мбаппе, которым интересовался «Аль-Хилал», но даже так показатели были бы далеки от главного «мешка» мирового футбола.

На данный момент саудовская лига занимает пятое место по трансферным расходам, уступая АПЛ (€1,34 млрд), Серии А (€520,9 млн), Лиге 1 (€456 млн) и Бундеслиги (€448,2 млн).

Зато позади Ла Лига, которая потратила только €249,8 млн. И то, половина расходов лежит на мадридском «Реале» подписавшем Джуда Беллингема за €103 млн и Арду Гюлер за €20 млн.

Как эта таблица будет выглядеть через месяц?

2 комментария

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Норвежский прихлебатель
Только при этом у ЛЛ, БЛ и Сериала пока что плюсовой баланс, а у Лиги 1 общий минус в 2.5 ниже, чем у СА.
АПЛ, разумеется, в космосе, но у них тратиться могут все 20 клубов фактически, а саудовцы прокачивают пока всего 4-5 команд
+4
0
+4
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Tiestorzn17
А уровень доходов АПЛ и верблюлиги сравнить не хотите?! А уровень зарплат в клубах?!
Выдернули клок информации...
+3
-1
+2
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