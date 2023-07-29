«Бетис» и «Бернли» провели товарищеский матч, который подарил футбольному миру слишком зрелищный гол.

Началось все буднично, англичане открыли счет на 27-й минуте. А уже под занавес первого тайма футболисты решили устроить массовую драку. Как результат – во второй половине встречи обе команды остались без одного игрока.

Марк Бартра появился на поле во втором тайме и уже на 51-й минуте положил страшную пушку в ворота соперника. Испанец умудрился забить прямым ударом со штрафного. Более того, в момент удара экс-игрок «Барсы» находился на своей половине поля!

На этом можно было заканчивать игру. Итоговый счет – 1:1.

Этим летом Бартра вернулся в «Бетис» после сезона в турецком «Трабзонспоре». Марк также отлично знаком болельщикам «Барселоны» – он находился в системе клуба с 2002 года. В 2016 году испанец перебрался в дортмундскую «Боруссию», за которую выступал до 2018 года.

Как вам гол Бартры? Эффектно?