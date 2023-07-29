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🎥 Бартра в товарищеском матче забил гол со своей половины поля! Пострадал «Бернли»

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«Бетис» и «Бернли» провели товарищеский матч, который подарил футбольному миру слишком зрелищный гол.

Началось все буднично, англичане открыли счет на 27-й минуте. А уже под занавес первого тайма футболисты решили устроить массовую драку. Как результат – во второй половине встречи обе команды остались без одного игрока.

Марк Бартра появился на поле во втором тайме и уже на 51-й минуте положил страшную пушку в ворота соперника. Испанец умудрился забить прямым ударом со штрафного. Более того, в момент удара экс-игрок «Барсы» находился на своей половине поля!

На этом можно было заканчивать игру. Итоговый счет – 1:1.

Этим летом Бартра вернулся в «Бетис» после сезона в турецком «Трабзонспоре». Марк также отлично знаком болельщикам «Барселоны» – он находился в системе клуба с 2002 года. В 2016 году испанец перебрался в дортмундскую «Боруссию», за которую выступал до 2018 года.

Как вам гол Бартры? Эффектно?

5 комментариев

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SDef
Мяч от штанги попал во вратаря и потом в ворота. Это автогол вратаря
+3
-3
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Экселлент
«Бернли», недавно перешедший в Премьер-лигу, потратил в это трансферное окно (65,7 млн евро) больше, чем «Барса», «Атлетико Мадрид», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Севилья» и «Реал Бетис» вместе взятые (55,6 млн евро).
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Кашшай Чакырович
Если бы от штанги в ворота сразу шлепнулся ,то было бы красиво,а так удар классный получился !
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