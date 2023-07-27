Спойлер: ему тоже не удалось поговорить с форвардом.

Последний сезон форвард «Челси» Ромелу Лукаку провел в аренде в «Интере». Возвращение в АПЛ, где он играл за «Вест Бромвич», «Юнайтед» и тот же «Челси», не удалось, и бельгиец решил попробовать поиграть там, где получалось.

Однако после противоречивого сезона игрок внезапно решил сжечь все мосты с нерадзурри. Когда «Интер» договаривался с руководством лондонского клуба о выкупе, Лукаку вел переговоры с «Ювентусом». Это не понравилось не только болельщикам, но и руководству миланского клуба.

Лаутаро Мартинес, с которым Лукаку составлял атакующий дуэт, впервые после того, как стал капитаном команды, прокомментировал все происходящее.

«Сага с Лукаку? Я был разочарован им, это правда. В дни хаоса пытался дозвониться до него, но он не отвечал. То же самое произошло с остальными одноклубниками. Я был разочарован. Но ладно, это его выбор», − сказал он в интервью La Gazzetta dello Sport.

Всего полтора года назад Лукаку рассыпался в комплиментах Лаутаро Мартинесу, а также отчаянно хотел вернуться в Милан.

«Я скучаю по Лаутаро. За него готов умереть на поле, причем это случилось с первого дня нашего знакомства. Приедет ли он ко мне в «Челси» в будущем? Нет... Лаутаро, оставайся в Милане, я вернусь туда (смеется)».