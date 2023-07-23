Гав.

Сегодня французский «Лилль» официально представил новичка − экс-защитника «Барселоны» Самюэля Умтити. Француз перезапустил карьеру в итальянском «Лечче» и клуб с удовольствием сохранил бы игрока у себя, но не смог этого сделать. В Лигу 1 защитник перебрался свободным агентом: каталонцы согласились на расторжение контракта, рассчитанного до 2026 года.

Незадолго до начала пресс-конференции с Умтити к журналистам в зал для пресс-конференций вышла... собака. Лабрадор осмотрел владения, удостоверился, что все в порядке, а затем вновь ушел за кулисы.

Казалось бы, что эпизод был исчерпан, но не тут-то было. Когда разговор представителя «Лилля» и Сэмюэля Умтити был в самом разгаре, пес вернулся и эпически ворвался в кадр своим любопытным носом. Или он проверял, не появились на столе какие-то вкусности, или вновь решил узнать, все ли хорошо. В любом случае, на несколько секунд он стал звездой дня.

Забавно, что одно из прозвищ «Лилля» − мастифы или доги (фр. Les Dogues). Лабрадор, конечно, не мастиф, но тоже собака. Может у клуба теперь появится новый живой маскот? Кто знает.