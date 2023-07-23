Гаспачо
Блог

Хороший мальчик на презентации. Пресс-конференцию Умтити в «Лилле» прервал заплутавший пес

лига 1 Франция лига 1 Франция
Лилль Лилль
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Самюэль Умтити Самюэль Умтити
Футбол Футбол

Гав.

Сегодня французский «Лилль» официально представил новичка − экс-защитника «Барселоны» Самюэля Умтити. Француз перезапустил карьеру в итальянском «Лечче» и клуб с удовольствием сохранил бы игрока у себя, но не смог этого сделать. В Лигу 1 защитник перебрался свободным агентом: каталонцы согласились на расторжение контракта, рассчитанного до 2026 года.

Незадолго до начала пресс-конференции с Умтити к журналистам в зал для пресс-конференций вышла... собака. Лабрадор осмотрел владения, удостоверился, что все в порядке, а затем вновь ушел за кулисы.

Казалось бы, что эпизод был исчерпан, но не тут-то было. Когда разговор представителя «Лилля» и Сэмюэля Умтити был в самом разгаре, пес вернулся и эпически ворвался в кадр своим любопытным носом. Или он проверял, не появились на столе какие-то вкусности, или вновь решил узнать, все ли хорошо. В любом случае, на несколько секунд он стал звездой дня.

Забавно, что одно из прозвищ «Лилля» − мастифы или доги (фр. Les Dogues). Лабрадор, конечно, не мастиф, но тоже собака. Может у клуба теперь появится новый живой маскот? Кто знает.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Хахахаха.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий