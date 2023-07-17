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Официальный аккаунт МЛС приветствовал приход Бускетса в «Интер Майами». Вот только он перепутал испанских игроков

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С кем не бывает 🤷

«Он только и делает, что побеждает», − таким сообщением официальный Твиттер МЛС представил новичка «Интер Майами» Серджи Бускетса. Слева − фото, справа − огромный список достижений. Вот только на снимке оказался не экс-игрок «Барселоны», а Альваро Арбелоа, его экс-партнер по сборной Испании.

Фотография была сделана после финала чемпионата мира 2010 года, в котором испанцы благодаря голу в дополнительное время Иньесты победили со счетом 1:0. Перепутать действительно можно, так как на конкретном снимке они похожи.

Этим летом Серджи Бускетс стал свободным агентом и долгое время не мог определиться с новым клубом. После того, как его друг и бывший одноклубник по «Барселоне» Лео Месси подписался с клубом Дэвида Бекхэма «Интер Майами», других направлений для хавбека как будто не осталось.

Контракт Бускетса с клубом МЛС будет действовать до 2025 года.

2 комментария

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Maskulin
Ничего удивительного…Им двойника Месси подсунь, они и поверят
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SergSV
Просто позор !
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