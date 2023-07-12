Гаспачо
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🪦😭🤧 «Прощай FIFA, спасибо за все». Фанаты встревожены обложкой новой игры EA Sports

Лионель Месси Лионель Месси
Давид Вилья Давид Вилья
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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Даниэле де Росси Даниэле де Росси
Футбол Футбол

Вчера вышел первый трейлер самого ожидаемого спортивного симулятор года - EA Sports FC 24. Но перед этим появилась обложка будущей игры. Что ж... лучше бы мы этого не видели.

В соцсетях уже беспокоятся о качестве будущего продукта, не понимая, как можно было сделать столь отталкивающую презентацию игры.

💭 «Что за парень в футболке «Барсы»?

💭 «Это Давид Вилья или Даниэле де Росси?»

💭 «Где Месси?»

💭 «EA никогда не разочаровывает, когда дело доходит до разочаровывания нас».

💭 «Эта игра должна выходить один раз в 5 лет с обновлением команды в каждом сезоне. Честно говоря, это то, что они на самом деле и делают».

💭 «Прощай FIFA, спасибо за все».

💭 «Я 25 лет играл в FIFA. Прощай».

💭 «Холанд больше похож на монстра».

12 комментариев

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Bazilic
Все как всегда. Все ноют, оценка на метакритике будет меньше единицы,но все равно все пойдут и купят этот позор
+13
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+12
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Log in
Где там Вилья/де Росси? Я минут пять безрезультатно рассматривал.

П. С. Глаза Пирло говорят о многом.
+9
-1
+8
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Schiaff1no
Прямо нарочито всрато, будто это тот скульптор Роналду рисовал. ЕА уже не скрываясь провоцирует
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Victor Kozlov
Роналдиньо, скрывающий боль
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Abid_88
Там нет никого в футболке Барсы🤔
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Pikachu Pikachu
Из мужиков всех почти узнал. Фиг знает, чего народ ноет
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dasty1980
Еще и на мяче сидят...
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DZ0
Без РПЛ перестал покупать.
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Карррамба!
так это ж обновление для The Sims!
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WESTERN-
Ответ Log in
Где там Вилья/де Росси? Я минут пять безрезультатно рассматривал. П. С. Глаза Пирло говорят о многом.
Это сарказм. А так Барсы нет потому что она с Конами сотрудничает. Но это не все знают и подсмеиваются думая что Барсу забыли поставив почти всех
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