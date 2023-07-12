12 комментариев

Вчера вышел первый трейлер самого ожидаемого спортивного симулятор года - EA Sports FC 24. Но перед этим появилась обложка будущей игры. Что ж... лучше бы мы этого не видели.

В соцсетях уже беспокоятся о качестве будущего продукта, не понимая, как можно было сделать столь отталкивающую презентацию игры.

💭 «Что за парень в футболке «Барсы»?

💭 «Это Давид Вилья или Даниэле де Росси?»

💭 «Где Месси?»

💭 «EA никогда не разочаровывает, когда дело доходит до разочаровывания нас».

💭 «Эта игра должна выходить один раз в 5 лет с обновлением команды в каждом сезоне. Честно говоря, это то, что они на самом деле и делают».

💭 «Прощай FIFA, спасибо за все».

💭 «Я 25 лет играл в FIFA. Прощай».

💭 «Холанд больше похож на монстра».