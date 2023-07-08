Летом прошлого года Каземиро, легендарный полузащитник «Реала», перебрался в «Манчестер Юнайтед». По данным The Guardian, сумма трансфера составила 60 млн евро.

Вместе с «королевским клубом» бразилец завоевал множество трофеев, а про трио Каземиро, Модрича и Крооса через несколько лет, определенно, будут слагать легенды. Но почему под конец своей карьеры бразилец решил покинуть «Мадрид»?

На этот вопрос полузащитник ответил сразу после переезда в Англию. Тогда он говорил, что его переход связан с желание бросить себе новый вызов, а заодно познакомиться с новой культурой:

«Премьер-лига – это турнир, который мне нравится, я всегда хотел там сыграть. Мне были нужны перемены».

Спустя год после трансфера Каземиро почти так же рассуждает о смене клубной прописки. В интервью бразильскому Placar он заявил:

«Это был шанс покинуть большой клуб, находясь на вершине. Сделать это в том возрасте, в котором я все еще обладаю такой силой воли. Если бы я задумался о трансфере через три года, то не стал бы уходить в другой клуб. У меня бы просто не было амбиций менять лиги и пытаться усилить другой топ-клуб».

Вместе с «Юнайтед» Каземиро успел взять трофей – он стал обладателем Кубка Английской лиги. В минувшем сезоне бразилец провел за «дьяволов» 51 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет семь голов и шесть ассистов.

А «Мадриду», похоже, наконец удалось перестроить полузащиту. У «сливочных» уже есть игроки, способные заменить легендарное трио, когда вслед за бразильцем «Реал» покинут Модрич с Кроосом.

Нет сомнений в том, что Каземиро сумел покорить фанатов «МЮ» так, как он когда-то завоевал сердца болельщиков «королевского клуба».