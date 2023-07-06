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Винисиус поприветствовал Арду Гюлера в «Реале» — поздравил новичка и уколол «Барсу» в одном посте

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Вечное противостояние.

Сегодня «Реал» объявил о подписании Арды Гюлера из «Фенербахче». 18-летний футболист, которого нередко сравнивают с Лионелем Месси из-за похожего стиля игры, подписал с мадридским клубом шестилетний контракт.

Имя Гюлера постоянно мелькало в новостных лентах в течение последних двух недель, так как ряд топ-клубов вели с ним переговоры. «Барселона» была одним из главных фаворитов гонки, и казалось вполне вероятным, что полузащитник отправится в Каталонию.

Однако Гюлер все же выбрал «Мадрид», и сделку завершили в считанные дни. Юного турка приветствовали в клубе несколько его новых товарищей по команде, в том числе и Винисиус.

Бразилец не смог удержаться от того, чтобы подшутить над «Барселоной» из-за ее неудачной попытки подписать полузащитника. Своим постом он подчеркнул, что многие игроки предпочитают «Реал» своим соперникам по класико.

«Еще один игрок, который выбрал самый большой клуб», — написал вингер в своих соцсетях.

«Барселона» ранее интересовалась самим Винисиусом, а также Родриго и Эндриком, прежде чем все они перешли в «Реал».

При этом, как утверждал в 2021 году бразильский агент Виктор Кари, который некоторое время сотрудничал с «блауграной», сам вингер мечтал перейти в каталонский клуб:

«Винисиус — куле, я имею в виду настоящий Куле, — сказал Кари в шоу «Que T'hi Jugues» для Cadena Ser — Он плакал, когда «Барселона» совершила свой камбэк в матче с «ПСЖ», когда они выиграли 6:1. Он был готов подписать контракт с «Барселоной». Два его агента были моими близкими друзьями. Но в последнюю минуту они предали меня и клуб. С 2017 года мы больше не разговариваем».

5 комментариев

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Shumer
Заголовок больше чем пост винисиуса
+3
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+3
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Lionel Andres Messi 10
С позиции спортивных возможностей и конкуренции не совсем понимаю выбор Гюлера: если рассматривать его как правого вингера, в Реале есть Родриго, а в полузащите куда более талантливые и статусные Камавинга с Беллингемом. Ладно бы, если у него взыграло чувство фаната Мадрида, но по всему видно, что это не так, иначе бы он не вёл так долго переговоры ещё и с Барселоной.
+2
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Nike of FW
опыт Гарначо ничему не научил ....
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Роман Сариев
Предатели
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Emin Aliev
Пинисиус ведь сам хотел в Барсу? как-то лицемерно с его стороны.
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