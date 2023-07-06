Вечное противостояние.

Сегодня «Реал» объявил о подписании Арды Гюлера из «Фенербахче». 18-летний футболист, которого нередко сравнивают с Лионелем Месси из-за похожего стиля игры, подписал с мадридским клубом шестилетний контракт.

Имя Гюлера постоянно мелькало в новостных лентах в течение последних двух недель, так как ряд топ-клубов вели с ним переговоры. «Барселона» была одним из главных фаворитов гонки, и казалось вполне вероятным, что полузащитник отправится в Каталонию.

Однако Гюлер все же выбрал «Мадрид», и сделку завершили в считанные дни. Юного турка приветствовали в клубе несколько его новых товарищей по команде, в том числе и Винисиус.

Бразилец не смог удержаться от того, чтобы подшутить над «Барселоной» из-за ее неудачной попытки подписать полузащитника. Своим постом он подчеркнул, что многие игроки предпочитают «Реал» своим соперникам по класико.

«Еще один игрок, который выбрал самый большой клуб», — написал вингер в своих соцсетях.

«Барселона» ранее интересовалась самим Винисиусом, а также Родриго и Эндриком, прежде чем все они перешли в «Реал».

При этом, как утверждал в 2021 году бразильский агент Виктор Кари, который некоторое время сотрудничал с «блауграной», сам вингер мечтал перейти в каталонский клуб:

«Винисиус — куле, я имею в виду настоящий Куле, — сказал Кари в шоу «Que T'hi Jugues» для Cadena Ser — Он плакал, когда «Барселона» совершила свой камбэк в матче с «ПСЖ», когда они выиграли 6:1. Он был готов подписать контракт с «Барселоной». Два его агента были моими близкими друзьями. Но в последнюю минуту они предали меня и клуб. С 2017 года мы больше не разговариваем».