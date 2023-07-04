Гаспачо
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На трансферном рынке до сих пор множество свободных агентов - из них можно составить отличную команду и даже на скамейку запасных хватит🔥🔥🔥

Реал Мадрид Реал Мадрид
Серхио Рамос Серхио Рамос
ПСЖ ПСЖ
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
Эктор Бельерин Эктор Бельерин
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Такой состав поборется в любом чемпионате за еврокубки.

Конечно, главные звезды этой команды из Испании - Серхио Рамос и Давид де Хеа.

Но и остальные могут усилить ТОП-8 любого чемпионата - Траоре, Дембеле, Мина все еще на пике карьеры, а уж Уилфрид Заа в скором времени может выйти на уровень суперзвезды.

Вы бы кого взял в свой любимый клуб в качестве усиления?

4 комментария

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Rail Ragimkhanov
А где Фирмино ?
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Антон Орехов
Ответ Halicarnassus
Де Хеа , только если будет готов на личку в размере млн так 5 , что невозможно , ему легче уехать в арабскую или американскую лигу и получать 50. Так же из списка моооожет быть есть смысл подумать о Баркли. Ну и Бельерин.
Бельерин уже пенёк
+1
0
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Halicarnassus
Де Хеа , только если будет готов на личку в размере млн так 5 , что невозможно , ему легче уехать в арабскую или американскую лигу и получать 50. Так же из списка моооожет быть есть смысл подумать о Баркли. Ну и Бельерин.
0
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