Такой состав поборется в любом чемпионате за еврокубки.

Конечно, главные звезды этой команды из Испании - Серхио Рамос и Давид де Хеа.

Но и остальные могут усилить ТОП-8 любого чемпионата - Траоре, Дембеле, Мина все еще на пике карьеры, а уж Уилфрид Заа в скором времени может выйти на уровень суперзвезды.

Вы бы кого взял в свой любимый клуб в качестве усиления?