На трансферном рынке до сих пор множество свободных агентов - из них можно составить отличную команду и даже на скамейку запасных хватит🔥🔥🔥
Такой состав поборется в любом чемпионате за еврокубки.
Конечно, главные звезды этой команды из Испании - Серхио Рамос и Давид де Хеа.
Но и остальные могут усилить ТОП-8 любого чемпионата - Траоре, Дембеле, Мина все еще на пике карьеры, а уж Уилфрид Заа в скором времени может выйти на уровень суперзвезды.
Вы бы кого взял в свой любимый клуб в качестве усиления?
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