8 комментариев

По сообщениям El Nacional, «ПСЖ» хочет предложить «Реалу» Марко Верратти в обмен на Орельена Тчуамени. Испанский клуб не рассматривает прямой обмен и потребует финансового подкрепления сделки. «Мадрид» оценивают француза в 100 миллионов евро, а итальянца в 40 миллионов евро.

«ПСЖ» хочет обновить состав и считает Тчуамени идеальным вариантом. Парижане надеются убедить «сливочных» согласиться на сделку, поскольку больше не рассчитывают на Верратти.

Ранее издание L’Equipe сообщало, что Верратти и сам недоволен «ПСЖ» и очень хочет покинуть клуб. Он был бы рад воссоединиться с Анчелотти, которого очень уважает. В свое время Марко говорил о работе с итальянским тренером:

«Моя цель состоит в том, чтобы сделать все, что Карло Анчелотти хочет от меня . Он дает мне так много советов, даже за пределами поля. Он мне, как отец. Он очень хороший человек, который мне очень помогает. Я благодарен за возможность, которую он мне дал».