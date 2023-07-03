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«ПСЖ» готов предложить Марко Верратти в рамках сделки по подписанию полузащитника «Реала»

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По сообщениям El Nacional, «ПСЖ» хочет предложить «Реалу» Марко Верратти в обмен на Орельена Тчуамени. Испанский клуб не рассматривает прямой обмен и потребует финансового подкрепления сделки. «Мадрид» оценивают француза в 100 миллионов евро, а итальянца в 40 миллионов евро.

«ПСЖ» хочет обновить состав и считает Тчуамени идеальным вариантом. Парижане надеются убедить «сливочных» согласиться на сделку, поскольку больше не рассчитывают на Верратти.

Ранее издание L’Equipe сообщало, что Верратти и сам недоволен «ПСЖ» и очень хочет покинуть клуб. Он был бы рад воссоединиться с Анчелотти, которого очень уважает. В свое время Марко говорил о работе с итальянским тренером:

«Моя цель состоит в том, чтобы сделать все, что Карло Анчелотти хочет от меня . Он дает мне так много советов, даже за пределами поля. Он мне, как отец. Он очень хороший человек, который мне очень помогает. Я благодарен за возможность, которую он мне дал».

 

8 комментариев

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Daninho
В ответ я бы предложил Вальехо обменять на Мбаппе
+11
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f0rmoceft
Обмен на Мбаппе
+3
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+3
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БЕКБЕРГАН
Ответ f0rmoceft
Обмен на Мбаппе
С языка снял я тоже хотел об этом написать. Если им нужен Тчуамени пускай обменять на Мбаппе и 50-100 миллионов евро с стороны Реала и это будет очень выгодной сделки в обы стороны.
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Равиль Мубаширов
Ответ Daninho
В ответ я бы предложил Вальехо обменять на Мбаппе
нормальный обмен был бы 😄👍
+1
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Денис Супрунюк
И сразу ведетесь на эти спортовские новости)
Никто Тчуамени не отдаст, ни за Вератти, ни за Мбаппе)
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Islom Qodirov
Карло Анчелотти великий тренер, он в Милане Пирло дал свободу, и как он след оставил в футболе. Патом в Псж Вератти так раскрился ещё в Реале Модрич, он очень много таланты помогает чтобы показать своей потенциал на 100 процентов
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