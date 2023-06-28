Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с семьей на яхте, в это время португалец привлек внимание своими накрашенными ногтями на пальцах ног.

Оказалось, что за накрашенными ногтями Роналду скрывается не стремление угнаться за модой, а более весомая причина. Bild утверждает, что Роналду делает это для гигиены:

«Многие звездные спортсмены делают так, чтобы защитить свои ногти от грибков и бактерий, когда они часами находятся в потной обуви. Даже Майк Тайсон».

Бойцы UFC также красят ногти на ногах – считается, что это помогает предотвратить растрескивание или расщепление ногтей во время боев. При нанесении слоя лака ногти на ногах становятся твердыми, что снижает риск их повреждения во время боя.