Гаспачо
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Роналду красит ногти на ногах. Нет, это не попытка угнаться за модой – так делал Тайсон и другие звезды

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с семьей на яхте, в это время португалец привлек внимание своими накрашенными ногтями на пальцах ног.

Оказалось, что за накрашенными ногтями Роналду скрывается не стремление угнаться за модой, а более весомая причина. Bild утверждает, что Роналду делает это для гигиены:

«Многие звездные спортсмены делают так, чтобы защитить свои ногти от грибков и бактерий, когда они часами находятся в потной обуви. Даже Майк Тайсон».

Бойцы UFC также красят ногти на ногах – считается, что это помогает предотвратить растрескивание или расщепление ногтей во время боев. При нанесении слоя лака ногти на ногах становятся твердыми, что снижает риск их повреждения во время боя.

6 комментариев

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Сиськи Маши Макаровой
В случае Роналду - это два в одном
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timerassl
Перхоть вроде вылечил. Осталось с грибком разобраться
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Алексей Дольский
Но по факту он просто обычный голубок
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MishaFCZ
А о бесцветном не слышали?
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Кокич
Боится грибка наверное, вот и красит.
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