Джесси Лингард поделился мыслями о будущем, включая возможность играть в одном из саудовских клубов, вместе или против бывшего партнера Криштиану Роналду.

«Я никогда не исключал ни одну команду, ни один клуб, так что для меня это про выбор правильной команды среди многих. Она должна подходить мне.

В конце концов, я просто хочу играть в футбол. Команда должна быть хорошей и иметь стратегию. Мне просто нужно регулярное игровое время.

Я все еще голоден, усердно работаю и буду готов, когда меня позовут».

Говоря о Саудовской Профессиональной Лиге, он добавил: «Саудовская Аравия делает большие шаги. В ближайший год или около того, в ближайшие пару лет, это будет одно из самых популярных мест для посещения.

Я не удивлен, что большие имена переезжают туда. Я тоже собираюсь рассмотреть этот вариант».