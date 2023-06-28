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«Я все еще голоден». Лингард сказал, что рассматривает вариант с Саудовской Аравией. Уточнил, какой должна быть команда

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Футбол Футбол

Джесси Лингард поделился мыслями о будущем, включая возможность играть в одном из саудовских клубов, вместе или против бывшего партнера Криштиану Роналду.

Jesse Lingard echoes Cristiano Ronaldo's complaints about Manchester United's facilities and says Man City and Tottenham are 'miles ahead' | talkSPORT

«Я никогда не исключал ни одну команду, ни один клуб, так что для меня это про выбор правильной команды среди многих. Она должна подходить мне.

В конце концов, я просто хочу играть в футбол. Команда должна быть хорошей и иметь стратегию. Мне просто нужно регулярное игровое время.

Я все еще голоден, усердно работаю и буду готов, когда меня позовут».

Говоря о Саудовской Профессиональной Лиге, он добавил: «Саудовская Аравия делает большие шаги. В ближайший год или около того, в ближайшие пару лет, это будет одно из самых популярных мест для посещения.

Я не удивлен, что большие имена переезжают туда. Я тоже собираюсь рассмотреть этот вариант».

1 комментарий

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stanvixx
Саудовская Аравия приют для всех голодных футболистов, дадут на хлеб с маслом
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