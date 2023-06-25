Гаспачо
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9 лет назад Суарес укусил Кьеллини. Присматривался больше года, а болельщик поставил на это и выиграл

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Луис Суарес покусал 8 футболистов за карьеру, самая известная жертва – Джорджо Кьеллини. Уругваец присматривался к капитану сборной Италии еще в 2013-м на Кубке конфедераций, но укусить смог только через год на ЧМ в Бразилии.

 

Прошло 9 лет, но момент навсегда в истории. Легендарности добавляет и факт, что парень из Норвегии поставил на это реальные деньги: Томас Сиверсен выиграл 5600 крон (около одной тысячи долларов), сделав ставку на то, что Суарес укусит кого-нибудь во время матча 3-го тура ЧМ-2014 с Италией (1:0).

Букмекеры оценивали выигрыш с вероятностью 175 к 1, в то время как ставка Сиверсена составляла 32 кроны.

8 комментариев

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Hella black
Ответ Контрольный выстрел
Суарес при всем своём таланте один из самый мерзких персонажей в истории футбола.
Серхио Рамос на голову выше Кусаки в этом плане !
+7
-1
+6
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Hella black
Луисито оставил свой след в мировом футболе не только голами !
До этого ещё были -
- Орбит Сочный Иванович 🤣
- Рука на Чемпионате Мира с Ганой 👋🏼
+4
-1
+3
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Sergey Pgkgyexcht
Зубы Суареса которые укусили Кьеллини, где они сейчас?
+3
-1
+2
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Сурхай Лукманов
Ответ Sergey Pgkgyexcht
Зубы Суареса которые укусили Кьеллини, где они сейчас?
Вроде у хозяина и остались
+2
0
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& Co1366
8-ми кратный Кусарес! Это достижение вряд-ли кто превзойдет.
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wmfrxwf5rq
Ответ Hella black
Серхио Рамос на голову выше Кусаки в этом плане !
Пепе:
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Азатполат Новуров
Эх, если бы было вар на тот момент, то Италия вышла бы плей-офф.
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