8 комментариев

Луис Суарес покусал 8 футболистов за карьеру, самая известная жертва – Джорджо Кьеллини. Уругваец присматривался к капитану сборной Италии еще в 2013-м на Кубке конфедераций, но укусить смог только через год на ЧМ в Бразилии.

Прошло 9 лет, но момент навсегда в истории. Легендарности добавляет и факт, что парень из Норвегии поставил на это реальные деньги: Томас Сиверсен выиграл 5600 крон (около одной тысячи долларов), сделав ставку на то, что Суарес укусит кого-нибудь во время матча 3-го тура ЧМ-2014 с Италией (1:0).

Букмекеры оценивали выигрыш с вероятностью 175 к 1, в то время как ставка Сиверсена составляла 32 кроны.