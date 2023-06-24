🤦 🤦 🤦 «Это фиаско, братан». Болельщик проехал 2000 км до Филадельфии, чтобы посмотреть на Месси в МЛС. А Лео был в Аргентине
А - американцы.
На стадионе «Филадельфии» точно был человек, который не обрадовался разгромной победе со счетом 4:1 над «Майами» в МЛС.
Операторы показали в трансляции парня, который стоял с табличкой «Я проехал 1200 миль (1930 км), чтобы увидеть GOAT (предположительно Месси).
История забавная и печальная, но самое яркое в ней - реакция парня. Просто посмотрите.
Неужели проще проехать 2000 км, чем воспользоваться интернетом, где президент «Интера» четко заявил: «Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля».
Фанаты оценили поступок болельщика.
💭 «Он заслуживает того, чтобы выглядеть клоуном».
💭 «Найдите его».
💭 «Приятного полета обратно!»
💭 «Что за идиот?»
💭 «Самое забавное, что Месси был у него за спиной».
Комментарии