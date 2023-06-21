Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла Индонезию со счетом 2:0. На 38-й минуте Паредес эффектно распечатал ворота соперника дальним ударом. Этот гол позволил Леандро превзойти одно достижение Месси.

До матча против Индонезии Лионелю принадлежал рекорд по голу, забитому с самой дальней дистанции за сборную Аргентины, в период когда командой руководил Скалони.

Нападающий «Интер Майами» отправил мяч в ворота Уругвая с расстояния 28,9 метра. Паредес забил Индонезии с дистанции в 31,4 метра.

Лео, правда, вряд ли расстроился. Месси уверенно занимает первое место в списке лучших бомбардиров сборной эпохи Скалони. Для Паредеса мяч в ворота Индонезии стал лишь четвертым в этот период.

Главное достижение со сборной уже покорилось и Месси, и Паредесу – они стали чемпионами мира.