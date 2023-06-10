Миланский «Интер» и «Манчестер Сити» разыграют главный европейский клубный трофей уже через несколько часов.

Разумеется, больше всего внимания уделяется Эрлингу Холанду. Норвежец забил 52 гола в 52 матчах за «Манчестер Сити» в этом сезоне, поэтому «Интеру» придется пристально следить за действиями норвежца.

Симоне Индзаги заявил, что знает, как справиться с голеадором.

«Мы придумали план, как остановить Холанда. Я кое-что приготовил. Но нам потребуется вся команда, которая будет защищаться вместе не только против Эрлинга, но и против всего «Сити», - заявил итальянский специалист.

«Интер» далек от того, чтобы носить звание фаворита матча, но давайте вспомним важный факт: Индзаги - специалист по кубковым турнирам. Будучи тренером, он выиграл семь трофеев из семи.