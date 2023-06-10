Гаспачо
Блог

🤫 «Я кое-что приготовил». Индзаги заявил, что знает, как остановить Эрлинга Холанда, но для этого потребуется вся команда

Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Клубы Клубы
Интер Интер
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Миланский «Интер» и «Манчестер Сити» разыграют главный европейский клубный трофей уже через несколько часов.

Разумеется, больше всего внимания уделяется Эрлингу Холанду. Норвежец забил 52 гола в 52 матчах за «Манчестер Сити» в этом сезоне, поэтому «Интеру» придется пристально следить за действиями норвежца.

Симоне Индзаги заявил, что знает, как справиться с голеадором.

Soccer-Inzaghi allows Inter to dream again after leading late-season revival | 1450 AM 99.7 FM WHTC | Holland

«Мы придумали план, как остановить Холанда. Я кое-что приготовил. Но нам потребуется вся команда, которая будет защищаться вместе не только против Эрлинга, но и против всего «Сити», - заявил итальянский специалист.

«Интер» далек от того, чтобы носить звание фаворита матча, но давайте вспомним важный факт: Индзаги - специалист по кубковым турнирам. Будучи тренером, он выиграл семь трофеев из семи.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arsenii Cherkasov
Столба не видно в матчах с сильными командами, даже тот же Лукаку против топов сильнее будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий