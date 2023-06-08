В прошедшем матче Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» обыграл «Флуминенсе», за который сейчас выступает Фелипе Мело, со счетом 2:0.

Однако, несмотря на победу своей команды, фанаты «Ривера» остались недовольны концовкой матча: им не понравилось, как Фелипе Мело изобразил петуха, глядя на их трибуны.

В дело вмешалась аргентинская полиция – блюстители порядка сочли, что Мело позволил себе «провокационный жест, подстрекающий к насилию». Бывшему игроку «Ювентуса» и «Интера» было вынесено предупреждение прямо в раздевалке.