17 комментариев

Лучше ответа и правда сложно было найти.

В гости к Пирсу Моргану - тому самому, что брал скандальное интервью у Роналду, после которого «МЮ» разорвал контракт с португальцем - на днях пришла модель OnlyFans Элли Брук.

Элли - ярая фанатка «Манчестер Сити»

Англичанке 25 лет, у нее почти 2.5 миллиона подписчиков в TikTok, не меньшей популярностью девушка пользуется и она OnlyFans.

В эту субботу Элли наверняка будет держать кулачки за команду Гвардиолы

Но она и сама не прочь помахать кулаками на боксерском ринге, причем весьма успешно

Во время интервью Пирс Морган спросил у Брук, не беспокоит ли ее тот факт, что ее откровенные фото рано или поздно увидят ее будущие дети?»

Ответ Элли действительно гениален: «Они могут поплакать в Феррари».