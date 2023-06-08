Гаспачо
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Любимый журналист Роналду спросил у модели OnlyFans, волнуется ли она, что ее откровенные фото увидят ее же будущие дети: она нашла гениальный ответ🔥🔥🔥

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Лучше ответа и правда сложно было найти.

В гости к Пирсу Моргану - тому самому, что брал скандальное интервью у Роналду, после которого «МЮ» разорвал контракт с португальцем - на днях пришла модель OnlyFans Элли Брук.

Элли - ярая фанатка «Манчестер Сити»

Англичанке 25 лет, у нее почти 2.5 миллиона подписчиков в TikTok, не меньшей популярностью девушка пользуется и она OnlyFans.

В эту субботу Элли наверняка будет держать кулачки за команду Гвардиолы

Но она и сама не прочь помахать кулаками на боксерском ринге, причем весьма успешно

Во время интервью Пирс Морган спросил у Брук, не беспокоит ли ее тот факт, что ее откровенные фото рано или поздно увидят ее будущие дети?»

Ответ Элли действительно гениален: «Они могут поплакать в Феррари».

17 комментариев

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Вячеслав Шатовкин
Отличный спортивный контент 💩
+47
-2
+45
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Тюменский медвежонок
девушка конечно прям сильно "на любителя" и лицом и тем более телом... а Морган чисто старый тролль, никогда не узнаем что он на самом деле думает вообще хоть о чем-либо
+23
-2
+21
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Storck Aerfas. 4 Pro
Выдала базу
+12
-1
+11
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Red Line
лицо селянки, но сзади станок норм.

ну и да, спорц уже не скрывает, что дно журналистики им нужно пробивать каждый день.
+10
-1
+9
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Forrest Gamp
ответ не то что бы гениальный, скорее остроумный, не думаю, что она сама до него доперла, скорее всего кто-то подсказал как отвечать на подобные вопросы.
+5
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Тюменский медвежонок
девушка конечно прям сильно "на любителя" и лицом и тем более телом... а Морган чисто старый тролль, никогда не узнаем что он на самом деле думает вообще хоть о чем-либо
для бритишей сойдет за красавицу, у них там после охот на ведьм выбор скукожился
+4
-2
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b9dc9qmr6f
Вот это вы притянули, так притянули
+2
-1
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T-10
Типикал наташка, волнует только материальная часть жизни.
+2
-2
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Exyxea
Не ну если абстрогироваться, то да. Ответ по факту. Базу выдала
+1
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Alex Losev
ну, для англичанки норм. и даже по нашим стандартам столько выпить можно. но не более. грудь сделана, жопа отвисшая. на лицо просто тупенькая. но для англии, где в принципе нет красивых женщин, норм.
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Vitto
Ответ Тюменский медвежонок
девушка конечно прям сильно "на любителя" и лицом и тем более телом... а Морган чисто старый тролль, никогда не узнаем что он на самом деле думает вообще хоть о чем-либо
Куда уж ей до твоей подруги Алины Чусь....
+3
-3
0
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Dave Anderson
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
для бритишей сойдет за красавицу, у них там после охот на ведьм выбор скукожился
24 казненных в Англии и 75 во всей Великобритании за все время инквизиции, конечно, жестоко прошлись по генофонду островов. Когда не знаешь историю, кажется, что инквизиция всех женщин сожгла. Я немного помогу. Загуглите слово "катары", прочитайте про первый крестовый поход на христианские земли (во франции ересь обосновалась, народу говорили всякое плохое, например, что деньги церкви можно не платить). И про инквизицию, которая была создана после этого похода. Если у вас есть аргумент про пытки и жестокость инквизиции, то сравните с подходом в дознании у светских властей. На тот момент церковь была далеко не самой жестокой, и уж точно самой прогрессивной (и в дознании тоже).
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Тюменский медвежонок
Ответ Daria Kovaleva
Успешная девчконка, в форме, лицо конвенционально привлекательное. Русские мужики с дивана: ну такое конечно, на любителя. Ну куда уж до вас конечно😆
фото со спины в трусах у окна внимательнее посмотрите, короткие ноги и ужасная фигура в принципе с огромной целлюлитной 5-ой точкой, так же лицо с чуток мужскими чертами, поэтому как итог еле-еле 3 из 10. Причем тут "эксперты с дивана" если у вас со зрением проблемы
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DancePunk
Ответ Forrest Gamp
ответ не то что бы гениальный, скорее остроумный, не думаю, что она сама до него доперла, скорее всего кто-то подсказал как отвечать на подобные вопросы.
причем Морган судя по выражению лица не въехал
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Daria Kovaleva
Ответ Alex Losev
ну, для англичанки норм. и даже по нашим стандартам столько выпить можно. но не более. грудь сделана, жопа отвисшая. на лицо просто тупенькая. но для англии, где в принципе нет красивых женщин, норм.
Мужчина, вам 44 года. Идите простату проверьте лучше
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