17 комментариев

Любимый журналист Роналду спросил у модели OnlyFans, волнуется ли она, что ее откровенные фото увидят ее же будущие дети: она нашла гениальный ответ🔥🔥🔥
Лучше ответа и правда сложно было найти.
В гости к Пирсу Моргану - тому самому, что брал скандальное интервью у Роналду, после которого «МЮ» разорвал контракт с португальцем - на днях пришла модель OnlyFans Элли Брук.
Элли - ярая фанатка «Манчестер Сити»
Англичанке 25 лет, у нее почти 2.5 миллиона подписчиков в TikTok, не меньшей популярностью девушка пользуется и она OnlyFans.
В эту субботу Элли наверняка будет держать кулачки за команду Гвардиолы
Но она и сама не прочь помахать кулаками на боксерском ринге, причем весьма успешно
Во время интервью Пирс Морган спросил у Брук, не беспокоит ли ее тот факт, что ее откровенные фото рано или поздно увидят ее будущие дети?»
Ответ Элли действительно гениален: «Они могут поплакать в Феррари».
ну и да, спорц уже не скрывает, что дно журналистики им нужно пробивать каждый день.