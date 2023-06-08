Его трансфер аргентинца коснется в первую очередь.

Мексиканцу 29 лет, в этом сезоне он 8 раз выходил на поле и отметился 1 голевой передачей.

В Европе Родольфо не выступал, но хорошо известен в Мексике, где стал многократным чемпионом страны. Главная победа в карьере - Золотой кубок КОНКАКАФ в 2019 году.

Так с его бы ему не радоваться приходу Месси? Ответ прост.

С 10-м номером Писарро наверняка в скором времени придется распрощаться. Болельщики «Интер Майами» уже представили следующую встречу мексиканца с владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом😅😅😅