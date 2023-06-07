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Сага закончилась? Фабрицио Романо подтвердил, что Месси переходит в «Интер Майами»

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Фабрицио Романо
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Лео Месси не продлил соглашение с «ПСЖ» и стал свободным агентом.

Уже несколько месяцев журналисты делятся противоречивой информацией о будущем аргентинца. Кто-то писал, что нападающий вернется в «Барсу». Другие полагали, что Лионель отправится в саудовский «Аль-Хилаль», который сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории.

Но, похоже, в этой борьбе победителем стал клуб, который в начале трансферной саги казался аутсайдером. Король футбольных инсайдов, Фабрицио Романо, заявил, что Лео отправляется в Соединенные Штаты:

«Лионель Месси переходит в «Интер Майами», поехали! Решение принято, и Лео объявит о нем в ближайшие часы. В следующем сезоне Лео будет выступать в МЛС».

Также Фабрицио рассказал о ситуации с «Барсой». Ранее многочисленные источники писали, что и сам Лионель, и его семья хотят вернуться в столицу Каталонии:

«У «Барселоны» не осталось никаких шансов, несмотря на попытки осуществить переход».

Как вам такой итог трансферной саги Лионеля? Для вас решение аргентинца стало неожиданностью?

17 комментариев

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Rachid
Переход в «Интер Майями» МЛС - запланированный резервный вариант возвращения в Барселону..!!…при невозможности соблюдения ФФП и по договоренности с Бекхэмом….
Правда, на правах АРЕНДЫ - чтобы достойно завершить блестящую карьеру, в условиях экономического кризиса - созданного глупым управляющим Барсы - бартомеу (бармалеем - с****ченком….))))….
Так что ждём триумвального возвращения Лионеля Месси в Барселону ( через запасной ход…)))))….!!!!!!…..
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ENQUÊTEUR
На самом деле самый не очевидный вариант между родной Барсой и золотым верблюдом из Саудовской Аравии.
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Gayush Matnishyan
Вот и все. Конец этой саги
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& Co1366
Вот теперь я верю - жаль, что в Барсу не получилось.
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Джамал Арипов
Вот реально договор подпишут и он подетит в МЛС тогда поверю а так виломи по воде
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Arslan Oweniyazow
https://m.sport-express.ru/football/spain/news/lionel-messi-soglasoval-kontrakt-s-barselonoy-2087496/
А здесь что написано тогда?
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AlexDeLarge
Надеюсь, что настоящие фанаты Барселоны когда-нибудь почувствуют то, что чувствовали фанаты Арсенала, когда Анри забил Лидсу)
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TAGAY
Романо облажался по поводу Кунде, надеюсь тут всего лишь рычаг Лапорты и Лео прибудет в Барсу в аренду через Интер
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Вячеслав Новиков
Спасибо за всё и успехов ему, а Барселоне нужно идти дальше
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Очевидное невероятное
Сага ещё не закончилась, завтра послезавтра ждите новых новостей
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Руслан Гиш
Ответ Джамал Арипов
Вот реально договор подпишут и он подетит в МЛС тогда поверю а так виломи по воде
Фабрицио Романо очень редко ошибается
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Gayush Matnishyan
Ответ Rachid
Переход в «Интер Майями» МЛС - запланированный резервный вариант возвращения в Барселону..!!…при невозможности соблюдения ФФП и по договоренности с Бекхэмом…. Правда, на правах АРЕНДЫ - чтобы достойно завершить блестящую карьеру, в условиях экономического кризиса - созданного глупым управляющим Барсы - бартомеу (бармалеем - с****ченком….))))…. Так что ждём триумвального возвращения Лионеля Месси в Барселону ( через запасной ход…)))))….!!!!!!…..
Хотелось бы верить, однако маловероятно
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Arslan Oweniyazow
Ответ Бронислав Каминский
Ни в Твиттере,ни в Инстаграме у Романо нет этой инфы
Очередная утка значит. Пишут что хотят от чужого имени
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Очевидное невероятное
Ответ Link 5?5?
я не верю что человек мог отказаться от денег которые в СА предлагали Месси, там наверное ещё куча всего нало было по контракту делать, а не просто мячик катать
Я верю на 100% что Месси отказался от саудовской Аравии, пустыня не его. За деньгами он не гоняется. И то что в интер Майями перешёл я тоже пока не верю
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