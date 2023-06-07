17 комментариев

Лео Месси не продлил соглашение с «ПСЖ» и стал свободным агентом.

Уже несколько месяцев журналисты делятся противоречивой информацией о будущем аргентинца. Кто-то писал, что нападающий вернется в «Барсу». Другие полагали, что Лионель отправится в саудовский «Аль-Хилаль», который сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории.

Но, похоже, в этой борьбе победителем стал клуб, который в начале трансферной саги казался аутсайдером. Король футбольных инсайдов, Фабрицио Романо, заявил, что Лео отправляется в Соединенные Штаты:

«Лионель Месси переходит в «Интер Майами», поехали! Решение принято, и Лео объявит о нем в ближайшие часы. В следующем сезоне Лео будет выступать в МЛС».

Также Фабрицио рассказал о ситуации с «Барсой». Ранее многочисленные источники писали, что и сам Лионель, и его семья хотят вернуться в столицу Каталонии:

«У «Барселоны» не осталось никаких шансов, несмотря на попытки осуществить переход».

Как вам такой итог трансферной саги Лионеля? Для вас решение аргентинца стало неожиданностью?