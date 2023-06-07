17 комментариев

Сага закончилась? Фабрицио Романо подтвердил, что Месси переходит в «Интер Майами»
Лео Месси не продлил соглашение с «ПСЖ» и стал свободным агентом.
Уже несколько месяцев журналисты делятся противоречивой информацией о будущем аргентинца. Кто-то писал, что нападающий вернется в «Барсу». Другие полагали, что Лионель отправится в саудовский «Аль-Хилаль», который сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории.
Но, похоже, в этой борьбе победителем стал клуб, который в начале трансферной саги казался аутсайдером. Король футбольных инсайдов, Фабрицио Романо, заявил, что Лео отправляется в Соединенные Штаты:
«Лионель Месси переходит в «Интер Майами», поехали! Решение принято, и Лео объявит о нем в ближайшие часы. В следующем сезоне Лео будет выступать в МЛС».
Также Фабрицио рассказал о ситуации с «Барсой». Ранее многочисленные источники писали, что и сам Лионель, и его семья хотят вернуться в столицу Каталонии:
«У «Барселоны» не осталось никаких шансов, несмотря на попытки осуществить переход».
Как вам такой итог трансферной саги Лионеля? Для вас решение аргентинца стало неожиданностью?
Правда, на правах АРЕНДЫ - чтобы достойно завершить блестящую карьеру, в условиях экономического кризиса - созданного глупым управляющим Барсы - бартомеу (бармалеем - с****ченком….))))….
Так что ждём триумвального возвращения Лионеля Месси в Барселону ( через запасной ход…)))))….!!!!!!…..
А здесь что написано тогда?