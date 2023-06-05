Гаспачо
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Жесть в Аргентине: прямо во время матча началась «перестрелка» фаерами между фанатами🧨🧨🧨

Индепендьенте Ривадавия Индепендьенте Ривадавия
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А футболистам и судьям хоть бы что.

В воскресенье во втором дивизионе Аргентины встречались лидеры таблицы «Интедепендьенте Ривадавия» и «Депортиво Майпу».

Хозяева благодаря голу Элорди почти весь матч вели в счете. Матч команды заканчивали вдесятером, а на 84-й минуте Алекс Барриос счет удвоил. Впрочем, уже через 2 минуты Марсело Эггель сократил отставание - спастись гостям не удалось, но такая перестрелка голами спровоцировала болельщиков, которые расчехлили все свои «боезапасы».

Благодаря этой победе «Индепендьенте» вышли на первое место в дивизионе и опережают «Депортиво» на 1 очко.

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