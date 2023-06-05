Златан Ибрагимович закончил игровую карьеру в 41 год. Швед завоевал 34 трофея и вписал свое имя в историю футбола.

Коллеги провожают Златана на пенсию, но, пожалуй, лучше всех с этим справился Серхио Рамос. Защитник обратился к шведу в фирменном стиле самого Ибры – мощной цитатой:

«Златан не ушел из футбола, это футбол ушел от Златана. Нам будет тебя не хватать, лев».

Признайтесь, вы подумали о том же, узнав решение шведа повесить бутсы на гвоздь.

В соцсетях фанаты провожают легенду на пенсию, а заодно практикуются в остроумии:

💭 «Златан, почему? Ты ведь мог играть еще минимум 15 лет!»

💭 «Так грустно, что он уходит на пенсию таким молодым, парень мог играть еще 30 лет».

💭 «Персонаж Завы из «Теда Лассо» был вдохновлен Златаном Ибрагимовичем. Когда Зава завершил карьеру, выступая за «Ричмонд», в середине сезона, появилось ощущение, что скоро Златан уйдет из профессионального футбола. И вуаля, это произошло! Счастливого выхода на пенсию, легенда!»

💭 «Узнав, что Златан хочет закончить с футболом, футбол решил сам закончить с собой».

💭 «Разве львы уходят на пенсию?»

К Ибрагимовичу можно относиться по-разному, но одно очевидно точно – без него футбол станет чуточку скучнее.

Ведь, как сказал Джейсон Стейтем, не важно, кто прав, важно, кто лев.