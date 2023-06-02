💰💰💰 У кого из футболистов самый дорогой автомобиль? Не поверите, но теперь это Мауро Икарди. Этот парень потратил целое состояние
Новость про Мауро Икарди, которая не вызывает стыда.
Мауро Икарди решил очень щедро себя побаловать и купил самый дорогой автомобиль в мире.
Аргентинский нападающий, который сейчас выступает в аренде за «Галатасарай», помог турецкому клубу выиграть 23-й чемпионский титул, забив впечатляющие 22 мяча в 25 играх сезона.
Что ж, Мауро решил себя вознаградить. Похоже, что это невероятно редкий Rolls Royce Boat Tail.
В мире существует лишь три машины этой модели, и каждая из них настроена лично под владельца.
Приблизительная стоимость этого красавца оценивается в $25 млн.
В этом автомобиле присутствует 1813 эксклюзивных деталей, а также 6,5-литровый атмосферный двигатель V12.
Удивительно, но в машине, интерьер которой напоминает яхту, присутствует даже портативная кухня. Это что получается? Не нужно стоять в очереди в Макавто?
В автомобиле Икарди есть даже холодильник, который был изготовлен для хранения дорогого шампанского.
Ранее, по слухам, Jay-Z и Бейонсе также приобрели одну из таких машин. Кто же третий?
Исполнительный директор Rolls Royce Торстен Мюллер-Отвос признался Forbes:
«Клиенты приходят к нам и говорят: «Торстен, я хочу это сделать». Затем мы вносим их в список, и многие из них уже приносят идеи, которые хотят реализовать. У нас есть требование, по которому клиенты должны посещать штаб-квартиру Rolls-Royce в Гудвуде (Великобритания). Вы не можете отправить своего шофера - это невозможно».
13 комментариев