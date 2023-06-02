13 комментариев

Новость про Мауро Икарди, которая не вызывает стыда.

Мауро Икарди решил очень щедро себя побаловать и купил самый дорогой автомобиль в мире.

Аргентинский нападающий, который сейчас выступает в аренде за «Галатасарай», помог турецкому клубу выиграть 23-й чемпионский титул, забив впечатляющие 22 мяча в 25 играх сезона.

Что ж, Мауро решил себя вознаградить. Похоже, что это невероятно редкий Rolls Royce Boat Tail.

В мире существует лишь три машины этой модели, и каждая из них настроена лично под владельца.

Приблизительная стоимость этого красавца оценивается в $25 млн.

В этом автомобиле присутствует 1813 эксклюзивных деталей, а также 6,5-литровый атмосферный двигатель V12.

Удивительно, но в машине, интерьер которой напоминает яхту, присутствует даже портативная кухня. Это что получается? Не нужно стоять в очереди в Макавто?

В автомобиле Икарди есть даже холодильник, который был изготовлен для хранения дорогого шампанского.

Ранее, по слухам, Jay-Z и Бейонсе также приобрели одну из таких машин. Кто же третий?

Исполнительный директор Rolls Royce Торстен Мюллер-Отвос признался Forbes:

«Клиенты приходят к нам и говорят: «Торстен, я хочу это сделать». Затем мы вносим их в список, и многие из них уже приносят идеи, которые хотят реализовать. У нас есть требование, по которому клиенты должны посещать штаб-квартиру Rolls-Royce в Гудвуде (Великобритания). Вы не можете отправить своего шофера - это невозможно».