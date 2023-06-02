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💰💰💰 У кого из футболистов самый дорогой автомобиль? Не поверите, но теперь это Мауро Икарди. Этот парень потратил целое состояние

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Новость про Мауро Икарди, которая не вызывает стыда.

Мауро Икарди решил очень щедро себя побаловать и купил самый дорогой автомобиль в мире.

Аргентинский нападающий, который сейчас выступает в аренде за «Галатасарай», помог турецкому клубу выиграть 23-й чемпионский титул, забив впечатляющие 22 мяча в 25 играх сезона.

Что ж, Мауро решил себя вознаградить. Похоже, что это невероятно редкий Rolls Royce Boat Tail.

В мире существует лишь три машины этой модели, и каждая из них настроена лично под владельца.

Приблизительная стоимость этого красавца оценивается в $25 млн.

В этом автомобиле присутствует 1813 эксклюзивных деталей, а также 6,5-литровый атмосферный двигатель V12.

Удивительно, но в машине, интерьер которой напоминает яхту, присутствует даже портативная кухня. Это что получается? Не нужно стоять в очереди в Макавто?

В автомобиле Икарди есть даже холодильник, который был изготовлен для хранения дорогого шампанского.

Ранее, по слухам, Jay-Z и Бейонсе также приобрели одну из таких машин. Кто же третий?

Исполнительный директор Rolls Royce Торстен Мюллер-Отвос признался Forbes:

«Клиенты приходят к нам и говорят: «Торстен, я хочу это сделать». Затем мы вносим их в список, и многие из них уже приносят идеи, которые хотят реализовать. У нас есть требование, по которому клиенты должны посещать штаб-квартиру Rolls-Royce в Гудвуде (Великобритания). Вы не можете отправить своего шофера - это невозможно».

13 комментариев

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Виталий Голицын
Третий Кокорин.К бабке не ходи.
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WatrikVLZ
Фото Икарди внутри, и фото самого автомобиля, это же совсем разные авто! Он будто в автобусе сидит.
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Тюменский медвежонок
Ответ WatrikVLZ
Фото Икарди внутри, и фото самого автомобиля, это же совсем разные авто! Он будто в автобусе сидит.
автор наклепал разных фотографий и даже заморачиваться не стал...
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Спортлото
Ответ Tigo_Volchara93
Через пару лет Ванда отожмет. Скриньте
Лет ? Пф. К сентябрю
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Havana Club
Главное, чтоб Ванда не забрала.
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Havana Club
А тачка кстати будет только дорожать, редкий случай в контексте автомобилей.
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10ztv
всем понятно кому он достанется через время
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Tigo_Volchara93
Через пару лет Ванда отожмет. Скриньте
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Виктор Войнов
А "мамочка" ему разрешила ?
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Тюменский медвежонок
любитель дорогих тачек и старушек... странное переплетение конечно в одном человеке)
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Вячеслав Тотров
Ответ Виталий Голицын
Третий Кокорин.К бабке не ходи.
Гатагов и Миранчук могут поспорить
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vp_kulikov@icloud.com
Ответ Виталий Голицын
Третий Кокорин.К бабке не ходи.
А кто второй, Балотелли?
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Виталий Голицын
Ответ vp_kulikov@icloud.com
А кто второй, Балотелли?
Так Jay-Z и Бейонсе же
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