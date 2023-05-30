Гаспачо
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🤴🏻«Он был и остается лучшим игроком за всю историю мирового футбола!» Мендеш боготворит Роналду, несмотря на скандальное расставание

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Скоро новый трансфер?

Несколько месяцев назад Жорже Мендеш и Криштиану Роналду расстались после многих лет сотрудничества.

Роналду решил дать скандальное интервью про «Манчестер Юнайтед», а его агент Мендеш, как считается, был категорически против.

Несмотря на раскол, португальский агент по-прежнему положительно отзывается об экс-клиенте. Даже слишком.

'He's the best ever': Agent Jorge Mendes breaks silence on Cristiano Ronaldo split

«Криштиану всегда будет в моем сердце. Он особенный игрок и особенный человек для меня.

И все мы, португальцы, должны гордиться тем, что у нас был и до сих пор есть такой игрок, как он. Я всегда говорил это и буду говорить всю свою жизнь: он был и остается лучшим игроком за всю историю мирового футбола! У меня нет ни малейшего сомнения.

Вы должны понимать, что ему удалось сделать. Футбол - это голы! Нужно много сил, которые требуют много работы. Он является примером для молодых людей, и он делает все, что должен делать великий профессионал... Роналду - лучший из всех!

Когда он был молод, то был другим. Вы говорили о Роналдиньо и Месси, но когда Криштиану был молод, то тоже был таким - сильным в игре один на один и взрывным!

Криштиану превратился в машину! Многие люди никогда не думали о его процессе роста, который привел к тому, что он стал лучшим в истории. И для меня он всегда будет лучшим в истории», - заявил агент Жорже Мендеш.

7 комментариев

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stanvixx
Мендешу не стоит злоупотреблять горячительными перед интервью 😂
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Greatest Of All Time
Все помнят слова Декар Шоу и Романа, когда те говорили, лучшим футболистом в истории не возможно стать без ЧЕМПИОНАТА МИРА.
А когда его выиграл Месми, эти двое начали петь по другому. Теперь на 1 месте ЛЧ они ЧМ.
+3
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Игорь Климов
Никогда для всех авторитетных специалистов в мире, этот Кринж7 не будет лучшим в истории, а для Мендеша, Моргана, сестёр Авейру, может быть)
+8
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Пирс Морган
Да хорошее было интервью, что вы так
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Spartan_big_bang
Ответ Игорь Климов
Никогда для всех авторитетных специалистов в мире, этот Кринж7 не будет лучшим в истории, а для Мендеша, Моргана, сестёр Авейру, может быть)
надеюсь мы когда-нибудь узнаем, сколько денег Кринж закидывает этим личностям, в дкабре ноябре Пирсу, чтоб отвлечь, сейчас Мендешу! Совпадение? Как только он в полном провале, какая-то медийная личность начинает восхвалять его
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Игорь Климов
Ответ Spartan_big_bang
надеюсь мы когда-нибудь узнаем, сколько денег Кринж закидывает этим личностям, в дкабре ноябре Пирсу, чтоб отвлечь, сейчас Мендешу! Совпадение? Как только он в полном провале, какая-то медийная личность начинает восхвалять его
Ха-ха, да, это будет интересно узнать)
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Совесть Черданцева
Ответ Пирс Морган
Да хорошее было интервью, что вы так
У тебя конкурент. Что делать?
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