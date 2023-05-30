7 комментариев

Скоро новый трансфер?

Несколько месяцев назад Жорже Мендеш и Криштиану Роналду расстались после многих лет сотрудничества.

Роналду решил дать скандальное интервью про «Манчестер Юнайтед», а его агент Мендеш, как считается, был категорически против.

Несмотря на раскол, португальский агент по-прежнему положительно отзывается об экс-клиенте. Даже слишком.

«Криштиану всегда будет в моем сердце. Он особенный игрок и особенный человек для меня.

И все мы, португальцы, должны гордиться тем, что у нас был и до сих пор есть такой игрок, как он. Я всегда говорил это и буду говорить всю свою жизнь: он был и остается лучшим игроком за всю историю мирового футбола! У меня нет ни малейшего сомнения.

Вы должны понимать, что ему удалось сделать. Футбол - это голы! Нужно много сил, которые требуют много работы. Он является примером для молодых людей, и он делает все, что должен делать великий профессионал... Роналду - лучший из всех!

Когда он был молод, то был другим. Вы говорили о Роналдиньо и Месси, но когда Криштиану был молод, то тоже был таким - сильным в игре один на один и взрывным!

Криштиану превратился в машину! Многие люди никогда не думали о его процессе роста, который привел к тому, что он стал лучшим в истории. И для меня он всегда будет лучшим в истории», - заявил агент Жорже Мендеш.