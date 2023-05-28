Гаспачо
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«Не волнуйтесь, я знаю, что он умеет обыгрывать гораздо лучше меня». Мюллер смешно ответил, с кем из пары Месси-Роналду он пошел бы на ужин

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Кажется, почти невозможно найти звездных футболистов, которых не просили выбрать между Лео Месси и Криштиану Роналду. С подобным вопросом недавно столкнулся и Томас Мюллер: немец ответил в фирменном стиле, добавив немного юмора.

«С кем бы я хотел поужинать из Месси и Роналду?

Ответ очевиден – Месси. Против него у меня были отличные матчи, против него я выиграл самый большой титул, и у меня есть несколько вопросов к нему.

В конце концов, мой выбор основан на стиле игры. Я думаю, мы оба много ассистируем, хотя он гораздо больше, чем я, и мы похожи в последнем пасе. Не волнуйтесь, я знаю, что он умеет обыгрывать гораздо лучше меня (смеется).

Но я думаю, что было бы гораздо интереснее поужинать с ним. Мне очень нравится Месси».

7 комментариев

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AnMe
Не представляю, насколько сильно запарили всех топов, в том числе Тома, с этим вопросом.
+3
0
+3
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кто-то
Ответ Фруктовый роналду
Мюллер пошел по легкому пути а мог бы посмотреть страху в глаза и выбрать криша
Поужинать - это не про страх)
+2
0
+2
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Джамал Арипов
Ну зачем вы так .... снова будем с петли вытаскивать
0
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Джамал Арипов
Всё сейчас нас всех заминусуют налетят фанаты из СА и нас заклюют.
0
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