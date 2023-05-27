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Так «МЮ» подпишет Неймара? Фабрицио Романо назвал условие, при котором такой трансфер может состояться

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

На неделе в прессе появились сообщения о том, что «Юнайтед» интересуется Неймаром. Гипотетический трансфер бразильца уже прокомментировал Тен Хаг.

При этом по информации Фабрицио Романо, «МЮ» не вел переговоров с «ПСЖ» о переходе нападающего. Но «дьяволы» все же могут подписать Неймара, если этого захотят новые владельцы клуба.

Об этом инсайдер рассказал в подкасте House of Champions:

«Могу подтвердить и сказать, что сейчас нет никаких конкретных новостей о будущем Неймара. И вряд ли что-то произойдет в ближайшие недели. Что касается «Манчестер Юнайтед», я видел новости, поступающие из Франции, но согласно моим источникам, с нынешними владельцами «МЮ» никто не связывался.

Нужно подождать, когда ситуация с владельцами «Юнайтед» прояснится. Тогда мы поймем, какую стратегию выберет новое руководство. Может, они захотят подписать такого игрока, как Неймар, а может, продолжать двигаться в направлении, которое выбрал Тен Хаг. От этого будет зависеть то, каких игроков будет подписывать команда. На данный момент Неймара и «Манчестер Юнайтед» ничего не связывает».

Этим летом «МЮ» может перейти из рук Глейзеров к сэру Джиму Рэтклиффу или катарскому шейху Джасиму.

В этом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 29 матчей, записав на свой счет 18 голов и 17 ассистов. Сейчас бразилец восстанавливается после полученной травмы.

Хотели бы увидеть Неймара в Премьер-лиге?

2 комментария

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Malik Seferbekov
Я как фанат МЮ лично бы не хотел видеть Неймара в клубе за который болею очень давно! (с 1994 года) у нас и так хватает игроков с высокой ЗП которые почти весь сезон не выходят из лазарета или же сидят полируя лавку! А он уж точно сломается при первом же плотном подкате в АПЛ.
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Hella black
ЭТХ слил самого пернатого павлина (🦚7) в истории,зачем ему,по большому счёту плюсь/минус такой же гемор ?!
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