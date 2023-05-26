«Реал» остановился в шаге от очередного выхода в финал Лиги чемпионов. На этот раз «сливочных» из турнира выбил грозный «Ман Сити» Гвардиолы.

Ответная встреча команд закончилась поражением «Мадрида» со счетом 0:4, но «королевский клуб» мог пропустить еще больше, если бы не достойная игра Куртуа. Тибо стал одним из лучших футболистов «Реала» в том матче, а издание Marca оценило его выступление в высшие 10 баллов.

В финале Лиги чемпионов столкнутся партнеры Куртуа по сборной Бельгии. Лукаку будет защищать цвета «Интера», а Де Брюйне будет биться за «Манчестер Сити».

Тибо рассказал журналистам Prime Video Sport, за кого из соотечественников будет болеть в финале главного клубного турнира Европы:

«Надеюсь, что Лукаку одержит победу в Лиге чемпионов. Я, конечно, понимаю, что он будет сражаться против Кевина, но я знаю Ромелу немного дольше. Я его очень уважаю».

Может, с Лукаку Куртуа знаком дольше, чем с Де Брюйне, но история взаимоотношений Тибо и Кевина кажется намного насыщеннее. Болельщики до сих пор обсуждают измену девушки полузащитника с голкипером сборной Бельгии.

Та громкая история осталась в прошлом, похоже, сейчас между футболистами отношения нормализовались. После первого матча «Реала» и «Сити» в полуфинале ЛЧ оператор трансляции выловил объятия Тибо и Кевина.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле. «Интер» попытается завоевать свою первую с сезона 2009/10 победу в главном клубном турнире Европы. Тогда миланцы со счетом 2:0 одолели «Баварию» на «Сантьяго Бернабеу».

А вот «Сити» ни разу в истории не привозил в Манчестер «ушастика». В 2021 году подопечные Гвардиолы наконец добрались до финала ЛЧ, но уступили «Челси». В этом сезоне «горожане» уже стали чемпионами страны, команда Гвардиолы может взять требл.

Кого вы будете поддерживать в финале Лиги чемпионов? Пишите своего фаворита в комментариях.