Гаспачо
Блог

Куртуа рассказал, за кого будет болеть в финале ЛЧ: за «Интер» Лукаку или за «Сити» Де Брюйне

Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Интер Интер
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Футбол Футбол

«Реал» остановился в шаге от очередного выхода в финал Лиги чемпионов. На этот раз «сливочных» из турнира выбил грозный «Ман Сити» Гвардиолы.

Ответная встреча команд закончилась поражением «Мадрида» со счетом 0:4, но «королевский клуб» мог пропустить еще больше, если бы не достойная игра Куртуа. Тибо стал одним из лучших футболистов «Реала» в том матче, а издание Marca оценило его выступление в высшие 10 баллов.

В финале Лиги чемпионов столкнутся партнеры Куртуа по сборной Бельгии. Лукаку будет защищать цвета «Интера», а Де Брюйне будет биться за «Манчестер Сити».

Тибо рассказал журналистам Prime Video Sport, за кого из соотечественников будет болеть в финале главного клубного турнира Европы:

«Надеюсь, что Лукаку одержит победу в Лиге чемпионов. Я, конечно, понимаю, что он будет сражаться против Кевина, но я знаю Ромелу немного дольше. Я его очень уважаю».

Может, с Лукаку Куртуа знаком дольше, чем с Де Брюйне, но история взаимоотношений Тибо и Кевина кажется намного насыщеннее. Болельщики до сих пор обсуждают измену девушки полузащитника с голкипером сборной Бельгии.

Та громкая история осталась в прошлом, похоже, сейчас между футболистами отношения нормализовались. После первого матча «Реала» и «Сити» в полуфинале ЛЧ оператор трансляции выловил объятия Тибо и Кевина.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле. «Интер» попытается завоевать свою первую с сезона 2009/10 победу в главном клубном турнире Европы. Тогда миланцы со счетом 2:0 одолели «Баварию» на «Сантьяго Бернабеу».

А вот «Сити» ни разу в истории не привозил в Манчестер «ушастика». В 2021 году подопечные Гвардиолы наконец добрались до финала ЛЧ, но уступили «Челси». В этом сезоне «горожане» уже стали чемпионами страны, команда Гвардиолы может взять требл.

Кого вы будете поддерживать в финале Лиги чемпионов? Пишите своего фаворита в комментариях.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asker Nourusov
Надеюсь, на победу Интера !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий