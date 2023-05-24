На неделе газета L’Equipe сообщила, что «МЮ» начал работать над трансфером Неймара. По информации французского издания, Каземиро «изо всех сил старается убедить» товарища по сборной Бразилии согласиться на предложение и перебраться на «Олд Траффорд».

Журналист ESPN Марк Огден поспешил опровергнуть информацию французских коллег. По его данным, «МЮ» не работает над подписанием Неймара.

Наконец эти слухи прокомментировал главный тренер «красных дьяволов». Тен Хаг был крайне лаконичен:

«Когда у нас будут какие-либо новости, мы вам сообщим».

Журналисты L’Equipe писали, что к бразильцу также проявляет интерес «Челси». Другие источники сообщали, что руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с продажей Неймара, у которого среди прочего в этом году ухудшились отношения с парижскими ультрас.

Сейчас нападающий восстанавливается после травмы. В этом сезоне бразилец провел за команду Гальтье 29 матчей, записав на свой счет 18 голов и 17 ассистов.