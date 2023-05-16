Летнее трансферное окно скоро откроется и несколько топовых игроков станут свободными агентами. Давайте взглянем на пять громких имен, чьи контракты с клубами истекут в конце сезона.

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

В марте тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что Роберто Фирмино покинет клуб в качестве свободного агента по окончании текущего сезона. Бразильский форвард является любимцем болельщиков на «Энфилде» и сыграл решающую роль в успехах «красных» в последние годы.

В 360 матчах во всех турнирах за «Ливерпуль» 31-летний Фирмино забил 109 голов и отдал 79 результативных передач. Но его силы ослабли за последние пару сезонов, и «Ливерпуль» решил не заключать с ним новый контракт.

Милан Шкриньяр («Интер»)

Будущее словака стало предметом множества спекуляций с начала года. На просьбу futbolsfz в январе подтвердить, подписал ли он контракт с «Пари Сен-Жермен», футболист сказал:

«Да, это так, но я не могу сказать больше на данный момент».

Контракт Шкриньяра с миланским «Интером» истекает этим летом, и тогда он официально станет свободным агентом. Он выиграл Серию А, Кубок Италии и Суперкубок Италии с 2017 года в составе итальянских гигантов.

Серхио Рамос («ПСЖ»)

Контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» истекает 30 июня 2023 года. Он не договорился о новом соглашении, этим летом он может покинуть клуб на правах свободного агента.

Рамос присоединился к «ПСЖ» бесплатно в 2021 году после 16 лет в «Реале». Первый сезон в клубе сложился неудачно – футболиста преследовали травмы, но второй сезон Серхио провел активно и был жизненно важен для обороны команды.

37-летний Рамос — один из самых титулованных защитников в мире, и у него богатый опыт. Однако, ясно что он уже не тот игрок, которым был когда-то, и, возможно, он больше подходит для клуба, который не играет в Лиге чемпионов.

Илкай Гюндоган («МанСити»)

Гюндоган станет свободным агентом в конце сезона. Ходят слухи, что этим летом он может покинуть английский клуб.

Гюндоган был ключевым игроком «Сити» с тех пор, как присоединился к клубу в 2016 году. Он выиграл с англичанами четыре титула Премьер-лиги, один Кубок Англии и четыре Кубка Лиги. Он универсальный полузащитник, который может играть на разных позициях.

«Сити» ведет переговоры с представителями Гюндогана о новом контракте, но пока стороны не могут прийти к соглашению. По сообщениям The Athletic, Гюндоган хочет двухлетний контракт, но англичане готовы предложить ему только один год. Интерес к 32-летнему Гюндогану проявляют и другие клубы, в том числе «Барселона» и «Арсенал».

Лионель Месси («ПСЖ»)

Несмотря на очень хороший сезон на личном уровне, Лионель Месси вызывает споры среди болельщиков «Пари Сен-Жермен». Есть несколько причин, по которым переход Месси в «ПСЖ» считается провалом.

Клубу так и не удалось достичь своей главной цели — выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как в 2021 году они подписали Месси. Команда должна строиться вокруг Лео, так как его скорость работы в обороне не самая высокая, то его товарищам по команде часто приходится прилагать дополнительные усилия. В настоящее время маловероятно, что «ПСЖ» предложит ему новый контракт.