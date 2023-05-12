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🤔 «Наша цель - иметь несколько игроков, которые забивают по 16 голов за сезон». Тухель считает, что «Баварии» стоит брать пример с «Арсенала»

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Отличная идея.

Томас Тухель раскрыл секрет успеха полуфиналистов Лиги Чемпионов, а также отметил эффективность атаки «Арсенала в этом сезоне.

«Большие команды Лиги чемпионов, которые доминируют в данный момент, имеют девятку мирового уровня. Все ищут их, все хотят их.

Arsenal: The left wing question has far too many answers

«Арсенал» является примером по забиванию мячей, используя фланговых футболистов. Если бы мы дольше были вместе и хорошо подготовились, то смогли бы создать хорошие моменты, даже не имея топовую девятку. Наша цель - иметь несколько игроков, которые забивают по 16 голов за сезон», - заявил Томас Тухель.

Отметим, что «Бавария Мюнхен» забила всего девять голов в последних восьми матчах, которые последовали за победой над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2 в марте.

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