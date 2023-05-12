Когда-то подавал большие надежды.

В сентябре прошлого года форвард клуба MLS «Орландо Сити» Алешандре Пато получил ужасную травму колена и клуб решил отпустить его на все четыре стороны. Бразилец, известный по игре за «Челси» и «Милан», не планирует завершать карьеру и будет искать себе новый клуб.

В «Милане» на Пато возлагали большие надежды и он оправдывал их, но после пяти с половиной лет в Италии и огромного количества травм игрок решил вернуться в родную страну и выступать за «Коринтианс». В сезоне-2015/2016 игрок захотел вновь попытать счастья в Европе и заключил полугодовое арендное соглашение с «Челси», который тогда возглавлял Гус Хиддинк. Нидерландец не доверял бразильцу и предоставил ему лишь два матча в основе.

11 травм за 2 последних года в «Милане» практически поставили крест на карьере Алешандре Пато

Сейчас Алешандре Пато 33 года и после Англии он успел поиграть в Испании, Китае, Бразилии и США, а сейчас он свободный агент.

Наиболее вероятный новый клуб для форварда − «Сан-Паулу», за который он уже выступал дважды. Сейчас он восстанавливается от травмы на тренировочной базе клуба бразильской Серии А, и, по данным UOL Esporte, бывшая команда готова дать ему контракт на сумму всего в 8 тысяч фунтов в неделю. Зарплата, которая считается маленькой даже по меркам Бразилии.

Карьера 33-летнего футболиста, сыгравшего за сборную Бразилии 27 матчей и забившего в них 10 мячей, была очень богатой на события. Возвращение на поле на родине может стать тем, что игроку нужно прямо сейчас: год или два дома, а затем завершение карьеры.