Дело было в 80-х годах, когда насилие в футболе было на рекордном для Англии уровне.

Офицер Джеймс Бэннон был сотрудником полиции, задача которого была найти способ, как снизить количество насилия в футболе.

Однажды он проник под прикрытием в фирму Bushwacker болеющую за «Миллуолл», которая считалась одной из самых жестоких.

Во время выезда в Манчестер Бэннону лично показали, как нужно действовать.

Бэннон написал в своей книге «Бег с фирмой»: «Уровень насилия, который мы видели, был намного выше всего, что я видел когда-либо прежде. Один из ультрас «Манчестер Юнайтед» лежал на полу без сознания, а парень болеющий за «Манчестер Сити» прыгал по его голове.

Это по-прежнему самая жестокая вещь, которую я когда-либо видел. Это то, что мы обязаны были прекратить».

Работа Бэннона была остановлена руководством полиции за год до чемпионата мира 1990 года в Италии.

В интервью The Sun Бэннон сказал: «Они наняли людей для выполнения работы, которые были не достаточно компетентны, что имело много доказательств.

Высшие политики приняли решение о том, что они не могут справиться с еще одним судебным процессом и потерять репутацию, поэтому все операции были закрыты за одну ночь.

Мы прошли путь от сложной работы, которая требовала огромных жертв, как эмоциональных, так и личных, к «Большое спасибо. Теперь вернитесь в Орпингтон и катайтесь на патрульной машине».

После ухода из полиции Бэннон стал актером и успешным писателем.