«Ливерпуль» хочет забрать Тчуамени, если в «Реал» перейдет Беллингем: стала известна позиция француза по поводу своего будущего🔥🔥🔥
Клопп еще прошлым летом пытался заполучить Орельена.
Орельен Тчуамени хочет остаться в «Реале» и бороться за свое место, несмотря на недавний интерес со стороны «Ливерпуля», сообщает Relevo.
Полузащитник намерен бороться за стартовое место в «Лос-Бланкос», даже если Джуд Беллингем подпишет контракт с Мадридом.
Ранее на этой неделе авторитетный источник The Telegraph сообщил, что «Ливерпуль» очень заинтересован в приобретении француза.
Тчуамени присоединился к «Мадриду» в июне прошлого года, выбрав «Лос Бланкос» вместо «красных», которые в то время также были очень заинтересованы в том, чтобы пригласить его на «Энфилд».
В этом сезоне Орельен провел за «Реал» 44 матча, 30 из них он начал в стартовом составе.
Тчуамени прекрасен , а период до ЧМ это то минимальное промо того , что он даст команде в скором будущем. В след сезоне прибавит и будет железобетонным игроком основы .
Мадрид строит новую династию в полузащите , лет на 6-8, и Тчуамени в этих планах носит фундаментальную роль .