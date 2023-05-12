Клопп еще прошлым летом пытался заполучить Орельена.

Орельен Тчуамени хочет остаться в «Реале» и бороться за свое место, несмотря на недавний интерес со стороны «Ливерпуля», сообщает Relevo.

Полузащитник намерен бороться за стартовое место в «Лос-Бланкос», даже если Джуд Беллингем подпишет контракт с Мадридом.

Ранее на этой неделе авторитетный источник The Telegraph сообщил, что «Ливерпуль» очень заинтересован в приобретении француза.

Тчуамени присоединился к «Мадриду» в июне прошлого года, выбрав «Лос Бланкос» вместо «красных», которые в то время также были очень заинтересованы в том, чтобы пригласить его на «Энфилд».

В этом сезоне Орельен провел за «Реал» 44 матча, 30 из них он начал в стартовом составе.