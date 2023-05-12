Гаспачо
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«Ливерпуль» хочет забрать Тчуамени, если в «Реал» перейдет Беллингем: стала известна позиция француза по поводу своего будущего🔥🔥🔥

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Клопп еще прошлым летом пытался заполучить Орельена.

Орельен Тчуамени хочет остаться в «Реале» и бороться за свое место, несмотря на недавний интерес со стороны «Ливерпуля», сообщает Relevo.

Полузащитник намерен бороться за стартовое место в «Лос-Бланкос», даже если Джуд Беллингем подпишет контракт с Мадридом.

Ранее на этой неделе авторитетный источник The Telegraph сообщил, что «Ливерпуль» очень заинтересован в приобретении француза.

Тчуамени присоединился к «Мадриду» в июне прошлого года, выбрав «Лос Бланкос» вместо «красных», которые в то время также были очень заинтересованы в том, чтобы пригласить его на «Энфилд».

В этом сезоне Орельен провел за «Реал» 44 матча, 30 из них он начал в стартовом составе.

4 комментария

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Bolvan
Не думаю что Перес отдаст его
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Brigande
Пару месяцев назад был такой же тупорогий вброс про Камавингу , а теперь это кажется смешным . Точно так же посмеемся и над этой новостью позже .
Тчуамени прекрасен , а период до ЧМ это то минимальное промо того , что он даст команде в скором будущем. В след сезоне прибавит и будет железобетонным игроком основы .
Мадрид строит новую династию в полузащите , лет на 6-8, и Тчуамени в этих планах носит фундаментальную роль .
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aseke
Совершенно бредовая новость ни о чем.
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Lord Baium
У топ-клубов на радарах всегда огромный список наблюдаемых игроков. У Ливерпуля проблема с полузащитой и вроде как будет обновление. Сейчас это источник хайповых новостей для всех журналюг. Ближе к лету можно по каждому полузащитнику вброс делать, что им интересуется Ливерпуль.
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