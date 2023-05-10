Отчаянный.

Впервые за 33 года «Наполи» завоевал скудетто, и это событие довело тысячи фанатов до экстаза и безумия.

Команда Спалетти стала победителем чемпионата в выездном матче против «Удинезе», и поклонники ринулись через ограждения и заполонили поле, празднуя долгожданный триумф. Однако один болельщик решил распорядится хаосом на стадионе, чтобы заглянуть в раздевалку неаполитанцев.

Он не только смог пробраться в святую святых, но и немного отпраздновать с игроками и даже снять все на видео, которое уже набрало больше миллиона просмотров в соцсетях.

Находчивого фаната зовут Сальваторе Бальзано, и он сам рассказал Radio Marte, как ему удалось пройти в подтрибунные помещения. По словам Бальзано, он пробежал туда, когда болельщики вырвались на поле. Сальваторе специально остался у входа в раздевалку и сделал вид, что разговаривает по телефону, пока охранники не прошли мимо, чтобы вернуть толпу на трибуны.

Таким образом, фанат «Наполи» прорвался в раздевалку любимой команды и даже повеселился с игроками несколько минут, пока Амир Ррахмани не заметил его присутствие, сказав со смехом: «Кто ты такой, черт возьми?»

Футболисты обалдели от присутствия незнакомца в раздевалке, и его попросили покинуть комнату. Бальзано вышел и почти сразу же вернулся обратно, но на этот раз, судя по видео, его все же насильно вывели из помещения.

Вот это наглость!