С детства за «россонери».

«Когда я узнал, что «Милан» заинтересован во мне, то подумал про себя: если я оглянусь на свою карьеру в будущем и скажу: «Я мог бы перейти в «Милан», но я решил не делать этого, потому что я был слишком напуган и не сделал этого...» . Наверное, я бы пожалел об этом. Мне нужно было принть это решение».

Изначально переход 25-летний центрального защитника некоторые назвали авантюрой. Покинуть одного из лидеров АПЛ «Челси» , отправиться в другую страну, с другой культурой и другим стилем игры – это было смелым решением, особенно для человека, у которого не было большого опыта на высоком уровне.

Периоды аренды в «Брайтоне», «Халле» и «Дерби», безусловно, помогли Томори приспособиться к требованиям взрослого футбола первой команды, но при всем уважении к ранее упомянутым клубам, это все-таки другой уровень. Однако Томори был готов уйти из клуба, за который он играл с семи лет.

«Я помню, как в детстве играл на PlayStation и всегда выбирал «Милан», а потом внезапно оказался здесь, — говорит он. «Вскоре я увидел «Золотой мяч» и всех замечательных игроков, которые выступали здесь. Это действительно заставило меня осознать, где я нахожусь».

Чтобы быстрее освоиться в Италии он нанял репетитора, чтобы тот обучил его итальянскому по Zoom, чтобы он мог понимать командные собрания и участвовать в интервью на итальянском. «Три часа в неделю я изучал грамматику, глаголы и разные времена», — говорит он.

Итог – в прошлом году он помог «россонери» завоевать свой первый титул в скудетто за 11 лет. Сейчас он – игрок сборной Англии и в настоящее время является одним из лучших защитников Серии А.

«Сейчас для нас было бы глупо говорить, что мы не можем пройти весь путь до конца, — говорит Томори о возможной победе в ЛЧ. «Мы в полуфинале. У нас две игры до выхода в финал и три игры до возможной победы. Мы заслужили быть здесь».

«Многие люди не поставили бы на нас в начале сезона, — говорит он. «Но это очень похоже на прошлый сезон, когда многие не верили, что мы можем выиграть Скудетто. Люди могут говорить, что хотят. Они могут сказать, что «Милан» недостаточно силен, но я не согласен».

«Мы знаем, что если играть с правильной интенсивностью, отношением к делу и качеством футбола, мы можем стать проблемой для любой команды, включая «Интер».