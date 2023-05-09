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«Месси такой приземленный», «Показал пример». Фанаты в восторге от красивого поступка Лео на красной дорожке

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Карлос Алькарас
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Футбол Футбол

В понедельник в Париже прошла церемония Laureus Global Sports Awards, где все внимание было приковано к Лео Месси – он стал первым, кто выиграл сразу 2 награды. Фанаты обратили внимание на милый эпизод на красной дорожке.

Месси шел за руку с женой, в этот момент журналисты расспрашивали звезду тенниса 20-летнего Карлоса Алькараса. По мере приближения Месси Алькарас все чаще оглядывался на него, и в момент Лео решил первым пойти вперед и протянуть руку.

«Влюбляет его скромность. Увидел, что Алькарас смотрит на него и сам протянул руку».

«Алькарас болеет за «Реал Мадрид», но он понимает величие Месси».

«Месси такой приземленный».

«Скромность и уважение делают его великим».

«Показал пример Алькарасу».

17 комментариев

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Hella black
Скромность и уважение делают его великим !
+45
-8
+37
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LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучший игроком Серии А 😅.

Месси в 35 🐐:

1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "Laureus" лучший спортсмен
2023 года ✅️

13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро.....

Это всё в 35🥶!!!

Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
+37
-5
+32
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НРИ
Ого Месси поздоровался с первой ракеткой мира , такой он приземленный
+14
-3
+11
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eple
Ответ НРИ
Ого Месси поздоровался с первой ракеткой мира , такой он приземленный
Со второй ракеткой. Первый Новак
+10
-1
+9
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Zahar Chernenko
Ответ LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучший игроком Серии А 😅. Месси в 35 🐐: 1. Чемпион Мира🏆✅️ 2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️ 3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️ 4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️ 5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️ 6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️ 7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️ 8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️ 9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️ 10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️ 11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️ 12. Награда "Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️ 13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро..... Это всё в 35🥶!!! Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
Бро, переходи на наскальную живопись, можешь там только смайлами общаться
+12
-3
+9
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marco -81
Значение слова "приземлённый" в русском словаре авторам что-то говорит? Ау, гугл-переводчики! -
+7
0
+7
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Отец Абду
Рукопожатие двумя руками это уже о многом говорит, спокойный как всегда:)
+6
-1
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LEO30_10
Lionel Goates Messi🌍🐐
+4
0
+4
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Игорь Климов
Ответ Hella black
Скромность и уважение делают его великим !
Да, и мастерство!
+13
-10
+3
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tibalt
У слова приземленный есть отрицательная коннотация, оно неприменимо здесь
+2
0
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Sergeev55
Талантливый, успешный и скромный!
+2
0
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Tilo Wolf
Ответ marco -81
Значение слова "приземлённый" в русском словаре авторам что-то говорит? Ау, гугл-переводчики! -
Да, перевод, конечно...
Сначала подумал, что над ростом Лео шутят 🤣
+1
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Makiavelli 1983
Ответ Zahar Chernenko
Бро, переходи на наскальную живопись, можешь там только смайлами общаться
😂😂😂
0
0
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Misha Ivankov
Ответ LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучший игроком Серии А 😅. Месси в 35 🐐: 1. Чемпион Мира🏆✅️ 2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️ 3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️ 4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️ 5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️ 6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️ 7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️ 8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️ 9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️ 10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️ 11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️ 12. Награда "Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️ 13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро..... Это всё в 35🥶!!! Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
Оооо бооожее, сколько можно?? Может вам отдельный сайт создать? Что бы лизуны месси и лизуны кришти ежедневно, круглосуточно выясняли и доказывали друг другу кто лучше а кто хуже. Дети прям!
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Дониёр Расулов
Ответ LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучший игроком Серии А 😅. Месси в 35 🐐: 1. Чемпион Мира🏆✅️ 2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️ 3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️ 4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️ 5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️ 6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️ 7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️ 8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️ 9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️ 10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️ 11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️ 12. Награда "Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️ 13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро..... Это всё в 35🥶!!! Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
Оскар забыл
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predMBAPPE
Размазал клубничных🍓
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Игорь Климов
Лео Месси очень достойно себя ведёт, что на футбольном поле, что в повседневной жизни, молодец!
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