17 комментариев

«Месси такой приземленный», «Показал пример». Фанаты в восторге от красивого поступка Лео на красной дорожке
В понедельник в Париже прошла церемония Laureus Global Sports Awards, где все внимание было приковано к Лео Месси – он стал первым, кто выиграл сразу 2 награды. Фанаты обратили внимание на милый эпизод на красной дорожке.
Месси шел за руку с женой, в этот момент журналисты расспрашивали звезду тенниса 20-летнего Карлоса Алькараса. По мере приближения Месси Алькарас все чаще оглядывался на него, и в момент Лео решил первым пойти вперед и протянуть руку.
«Влюбляет его скромность. Увидел, что Алькарас смотрит на него и сам протянул руку».
«Алькарас болеет за «Реал Мадрид», но он понимает величие Месси».
«Месси такой приземленный».
«Скромность и уважение делают его великим».
«Показал пример Алькарасу».
Месси в 35 🐐:
1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "Laureus" лучший спортсмен
2023 года ✅️
13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро.....
Это всё в 35🥶!!!
Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
Сначала подумал, что над ростом Лео шутят 🤣