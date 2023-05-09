17 комментариев

В понедельник в Париже прошла церемония Laureus Global Sports Awards, где все внимание было приковано к Лео Месси – он стал первым, кто выиграл сразу 2 награды. Фанаты обратили внимание на милый эпизод на красной дорожке.

Месси шел за руку с женой, в этот момент журналисты расспрашивали звезду тенниса 20-летнего Карлоса Алькараса. По мере приближения Месси Алькарас все чаще оглядывался на него, и в момент Лео решил первым пойти вперед и протянуть руку.

«Влюбляет его скромность. Увидел, что Алькарас смотрит на него и сам протянул руку».

«Алькарас болеет за «Реал Мадрид», но он понимает величие Месси».

«Месси такой приземленный».

«Скромность и уважение делают его великим».

«Показал пример Алькарасу».